Perú - El Salvador, amistoso internacional: cuándo es, alineaciones, dónde y cómo verlo por TV

Tras el buen triunfo sobre Paraguay, el conjunto de Ricardo Gareca disputa su segundo partido del año, con miras a la Copa América de Brasil.

Sin dudas, Brasil 2019 es el gran objetivo de este año para las Selecciones sudamericanas. Con la Copa América en la mira, Perú disputará su segundo amistoso del año frente a El Salvador, luego del buen triunfo 1-0 conseguido sobre en el estreno de 2019.

CONVOCADOS Y PROBABLE FORMACIÓN DE PERÚ

Luego del Mundial de , al equipo de Ricardo Gareca le costó mantener la regularidad y sumó cuatro derrotas sobre seis partidos disputados en la segunda parte de 2018. De cara al comienzo del año, el DT llamó a sus mejores hombres para la primera fecha FIFA del año. Tras haber jugado con mayoría de titulares en el duelo contra Paraguay, se espera que el Tigre realice algunos cambios en la formación. ¿El probable once? Gallese; Advíncula, Santamaría, Abram, Trauco; Tapia, Yotun, Flores, Cueva, Arias; Da Silva.

El artículo sigue a continuación

Lista de convocados por el profesor Ricardo Gareca para los amistosos con @Albirroja y El Salvador. 🙌🏽⚽️🇵🇪 #ArribaPeru pic.twitter.com/pwwx0TrFIa — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 8 de marzo de 2019

CONVOCADOS Y PROBABLE FORMACIÓN DE EL SALVADOR

Tras derrotar 2-0 a en la clasificatoria de la Liga de Naciones de la Concacaf, Carlos De los Cobos adelantó: "El partido frente a Perú no me interesa en absoluto". El entrenador se quejó por la planificación del partido ("tenemos que salir para el aeropuerto el domingo a las 3 de la mañana, entrenamos el lunes y jugamos el martes, es ridículo") y adelantó que no piensa arriesgar a ninguno de sus titulares frente al combinado incaico.

SEDE

El encuentro se disputará en el Robert F. Kennedy Stadium de Washington, .

FECHA, HORA Y TV

El partido se jugará el(22.00 de y , 19.00 de y 1.00 AM de ). La transmisión para el público peruano estará a cargo de Movistar Deportes y Latina.