Pergolini se metió en la pelea Tevez - Bermúdez: "No colabora que se hable tanto en las redes"

El vicepresidente del club aseguró que Carlitos va a renovar, pero se mostró molestó con lo que expresó el Patrón por redes sociales.

Pasan las horas y la soga se tensa cada vez más. Jorge Bermúdez volvió a arremeter contra Carlos Tevez y la situación parece escalar cada vez más alto. Lo que debería ser un trámite, se convirtió un escándalo nacional y quien intentó salir a poner paños fríos fue Mario Pergolini, vicepresidente de Boca.

"No hay ningún problema, es una renovación de contrato. Estuve hablando con Román y la verdad es que no pasa nada. Es un ídolo del club, a quien queremos. Todo se soluciona con un contrato, no con un café", expresó el empresario en TyC Sports. "Es una negociación como todas. Hicimos una oferta, él y su gente hizo otra... Hay que analizarla. No es más que eso", agregó.

Sin embargo, sí se mostró molesto por los tweets del Patrón. Hombre de los medios, Pergolini dijo que "no colabora demasiado que se hable por las redes sociales": "Son gente grande, dirán lo que tengan que decir. Hay un poco de política metida en el medio, pero nosotros estamos metidos en la renovación de una persona querida".