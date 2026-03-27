Pepsi Football Nation se estrena con el programa «Final Kick Off Show» de la Liga de Campeones como protagonista

Pepsi está apostando fuerte por la cultura del fútbol y situando en primer plano uno de los escenarios más importantes de este deporte. La marca global ha presentado «Pepsi Football Nation», una nueva plataforma diseñada para celebrar todo lo que los aficionados adoran de este deporte, al tiempo que sigue centrándose en el «UEFA Champions League Final Kick Off Show», presentado por Pepsi.

Es una iniciativa que va más allá del terreno de juego. Desde la música y los rituales de los días de partido hasta las comunidades globales de aficionados, Pepsi se centra en cómo se vive realmente el fútbol, y aprovecha algunos de los momentos más importantes de este deporte para unirlo todo.

Basada en más de 50 años de experiencia en el fútbol, Pepsi Football Nation reúne las principales colaboraciones de la marca bajo una misma bandera, con la Liga de Campeones de la UEFA y su emblemático Kick Off Show desempeñando un papel central.

Ese evento estrella, celebrado apenas unos minutos antes de la final de la Liga de Campeones, se ha convertido en un momento cultural por derecho propio, fusionando el fútbol con actuaciones musicales y entretenimiento a nivel mundial. Es exactamente el tipo de fusión que Pepsi está ampliando ahora a escala global a través de Football Nation.

Al hablar sobre el lanzamiento, Eugene Willemsen, director ejecutivo de Bebidas Internacionales de PepsiCo, dijo: «Durante más de cinco décadas, Pepsi ha estado en el corazón de la cultura futbolística mundial, llevando el juego más allá del campo y al mundo de la música, el entretenimiento y el fanatismo. A medida que el fútbol sigue creciendo y atrayendo a un público cada vez más diverso, nuestra oportunidad no es solo estar presentes en el deporte, sino elevar la energía emocional que lo hace inolvidable. Pepsi Football Nation es nuestro siguiente paso: una plataforma que celebra la pasión, la personalidad y las experiencias compartidas que unen a los aficionados de todo el mundo. Refleja nuestro compromiso de generar un impacto cultural y crear vínculos más profundos con los consumidores de todo el mundo».

En esencia, la plataforma rinde homenaje a la afición en todas sus formas. Desde los cánticos tradicionales y las rivalidades hasta las discusiones nocturnas sobre los resultados, Pepsi se centra en los momentos que definen cómo viven realmente el fútbol los aficionados.

Esto se extiende también a los jugadores. Con una plantilla global de estrellas, la marca pone el foco en una generación que está dando forma a la cultura del fútbol tanto dentro como fuera del campo, donde el rendimiento se une a la personalidad y la influencia trasciende mucho más allá del propio juego.

La plataforma se desplegará a través de activaciones digitales, en redes sociales, en tiendas y en directo, con un fuerte enfoque en contenidos centrados en los aficionados. Se esperan colaboraciones con creadores, campañas impulsadas por la cultura y narraciones inspiradas en la música, el humor y las tradiciones que rodean al fútbol en todo el mundo.

Pepsi también está vinculando la experiencia a la vida cotidiana —desde los momentos gastronómicos de los días de partido hasta las activaciones en tiendas y en los envases—, convirtiendo incluso los rituales más pequeños en parte de la cultura futbolística en general.

Dado que el UEFA Champions League Final Kick Off Show, presentado por Pepsi, sigue ofreciendo momentos globales de gran impacto, Pepsi Football Nation se perfila como el siguiente paso, reuniendo todo bajo una misma identidad.

En resumen, Pepsi no solo apoya el fútbol. Va tras la emoción que este genera.

Sigue a Pepsi en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube para conocer las últimas novedades sobre Pepsi Football Nation y las noticias de la marca.