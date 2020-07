Pemberton no piensa en el retiro tras dejar San Carlos

Primera División de Costa Rica: El arquero de 38 años piensa en extender su carrera: jugará para un equipo de la Segunda división.

La carrera de Patrick Pemberton pudo haber terminado, o mejor dicho encontrado un impasse, puntualmente en la Primera división después de 17 temporadas. Sin embargo, el experimentado guardameta aleja las versiones de retiro y tiene pensado continuar con su trayectoria.

"Yo no me voy a retirar cuando la gente lo diga. Yo me voy a retirar el día que me levante y ya no sienta fuerzas o no tenga ganas de levantarme e ir a entrenar y de jugar más. Ese día tomaré la decisión de retirarme", expresó el arquero de 38 años en declaraciones que consigna el sitio Columbia.

¿Cuál es la novedad sobre su futuro? Que vestirá los colores de Fútbol Consultans Desamparados, de la Liga de Ascenso de (2ª categoría).

"Por ese motivo tomé la decisión de jugar en Consultans porque es un contrato extenso y hay proyectos paralelos muy importantes que irían post fútbol", amplió el nacido en Limón.

Pemberton viene de jugar en Deportiva San Carlos en la reciente temporada, mientras que fue parte de Alajuelense durante la mayor parte de su carrera: un segundo ciclo que fue de 2005 hasta 2019. Antes tuvo un breve paso por Carmelita e, inicialmente, su primer período en Alajuela.

En cuanto a su nuevo equipo, viene de una campaña difícil con el penúltimo peor puntaje: 12 unidades, sólo por encima de Municipal Turrialba (11)

