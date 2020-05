¿Peligra la continuidad de Reinaldo Rueda en la Selección chilena?

Ante la inminente renuncia de Sebastián Moreno a la presidencia de la ANFP, se ha puesto en duda la permanencia del técnico colombiano en La Roja.

La crisis que se vive en la ANFP no sólo traería la inminente renuncia de Sebastián Moreno a la presidencia del organismo, sino también se ha puesto en duda la continuidad de Reinaldo Rueda como técnico de la Selección chilena. Esto, debido a que el timonel solo cuenta con Marcos Kaplún en un directorio disminuido que perdió hace unos días a Martín Iribarne, Raúl Jélvez y Arturo Aguayo.

Sin embargo, el director del ente rector del fútbol chileno, Kaplún, aseguró que el nombre del entrenador colombiano no ha salido a la palestra durante las reuniones que ha sostenido con algunos clubes. En ese sentido, el dirigente salió a aclarar la situación del DT caleño.

"Hablé con él y le dije que estuviera tranquilo... está tranquilo. Le pedí que no hiciera caso de todos los rumores, porque primero hay que solucionar este tema y le dije que su nombre no ha estado en ninguna de las conversaciones que tuve", comentó en diálogo con Radio Cooperativa.

Al ser consultado por una posible partida del exestratego de , Kaplún enfatizó en que "él (Rueda) llegó con Arturo (Salah). Así que no podría decir, lo único fue que lo llamé para que estuviera tranquilo, nada más. Está con su señora, en cuarentena".

Por otra parte, cercanos al colombiano afirman que la posible salida de Moreno no alterará sus planes a futuro: “Con su trayectoria, Rueda está curtido en estas situaciones. Tiene un firme compromiso de la Selección, independiente de quien esté al mando de la ANFP”, señaló un cercano al entorno de Rei al diario El Mercurio.

Con esto, la continuidad de Rueda, de momento, no se pone en jaque pese a que Ariel Holan fue sindicado como el primer candidato a asumir el cargo en medio de la caída de los dirigentes. “De momento me quedo y no ha pasado por mi cabeza renunciar”, respondió el propio entrenador.