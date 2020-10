Pedri: "Messi todavía es mejor jugador en el campo que cuando le ves por televisión"

El joven tinerfeño de 17 años, que tiene encandilado al socio azulgrana, sueña con poder jugar ante el Real Madrid en el Camp Nou

Pedro González López, más conocido como "Pedri", representa, junto a Ansu Fati, el futuro del FC . En una entrevista concedida al diairo 'L'Esportiu', el tinferfeño reconoce que está viviendo un sueño en la Ciudad Condal, que es culé de nacimiento y que espera tener protagonismo ante el , porque desde que era muy pequeño, soñaba con poder jugar un partido asú con la camiseta de su equipo. Este sábado, Koeman puede hacer su sueño realidad. Si le toca jugar, lo hará junto a Lionel Messi, su gran ídolo.

Acerca de qué momento anímico vive, "Pedri" comenta: "Sentí mucha emoción tras el gol. Ni me lo creía, cuando marqué. Tengo que dar las gracias a Dembélé, que hizo una gran jugada. El gol se lo pude dedicar a mi abuela y a mi hermano. Me fui a dormir pensando que había cumplido el sueño de cualquier niño", explica el ex jugador de la UD .

"Ojalá podamos repetir el sextete como el Barça de Pep"

Sobre la presión que tiene cada vez que salta al terreno de juego, concluye: "Me siento cómodo porque desde pequeño he visto jugar al Barça y eso me ayuda.¿ La presión? Cuando entro en el campo, no pienso. No puedes entrar en el campo con nervios. Intento jugar como cuando lo hacía en casa con mi hermano o cuando jugaba con los amigos", dice, para después añadir que todo lo que está viviendo "es un sueño, porque nunca pensé que con diecisiete años ya estaría jugando en el primer equipo del Barça. Ahora sólo pienso en disfrutar de todo y seguir aprendiendo".

"Pedri" siente auténtica admiración por el estilo de juego del club y tiene en un altar el fútbol del Barça de Guardiola: Cree que "el hecho de haber visto tanto el Barça me ayuda a adaptarme a su fútbol de toque. Crecí con el Barça de Guardiola. Disfruté mucho con ese equipo. Me quedo con el Barça del sextete. Jugaba muy bien. Espero que se pueda repetir todo aquello", asegura.

"Messi es todavía mejor que cuando le ves por televisión"

En cuanto a Lionel Messi, su gran ídolo, cuando 'L'Esportiu' le preguntó si era comos e había imaginado, "Pedri" comentó: "Messi me ha ayudado, me trata muy bien desde que llegué, tanto dentro, como fuera del campo. Como jugador, es todavía mejor que cuando lo ves por la televisión. Cada vez que coge el balón sientes que puede hacer lo que quiera", sentencia.

El canario confiesa que Ronald Koeman le dijo que trabajase como lo había hecho en Las Palmas: "Me ​​dijo que trabajara y que jugara como lo había hecho en Las Palmas. Es lo que hice. Trabajar y jugar tranquilo. Desde pequeño he visto como se asociaban Xavi, Iniesta y Busquets y es lo que puedo hacer. Desde la media punta me encanta girarme y dividir entre los centrales", explica.

Acerca de su precocidad en el vestuario y cómo lleva ser el más joven de la plantilla, "Pedri" explica que no tiene "ningún problema" porque "ya me dijeron en el vestuario que cuando los veteranos hablan los niños callamos, así que hablo poco", confiesa con un gran sentido del humor.

Sobre sus amistades en el vestuario, "Pedri" tiene un especial vínculo con Francisco Trincao: "Con quien más relación he hecho es con Trincao. Llegamos juntos y nos entrenamos sólo por el tema de la Covid-19. Tuvimos mucho tiempo para hablar", para añadir que también tiene buena relació con jugadores jóvenes como Ansu Fati, Riqui o Iñaki Peña.

Raíces profundamente culés

Toda la familia de "Pedro" es del Barça. Su abuelo fundó la peña del pueblo y su padre es el presidente. No había elección. Quién sabe si con apenas 17 años será decisivo ante el Real Madrid en el que podría ser su primer "clásico",si Ronald Koeman decide darle minutos. Curiosamente, el Real Madrid desechó su fichaje cuando "Pedri" tenía 16 años. El Barça fue el más listo.