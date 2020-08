Pedri: "El Real Madrid quiso ficharme pero mucho mejor que lo hiciera el Barcelona"

El canario revela que en la casa blanca le dijeron "que no contaban conmigo" y que hoy vive "un sueño que tenía desde pequeño".

Pedri González ha realizado una entrevista con DjMaRiiO, de reconocido sentimiento madridista, que le ha arrancado varias confesiones de interés al flamante nuevo futbolista del , incorporado hace exactamente un año cuando tenía dieciséis años. Hoy, a los diecisiete, realizará la pretemporada con el primer equipo azulgrana a la espera de saber si se va cedido a un equipo de Primera División o si sigue.

El interés del

"Hace dos o tres años fui a hacer las pruebas y estuve una semana, pero me dijeron que siguiera trabajando, que no contaban conmigo, no me quisieron fichar".

Su fichaje por el Barcelona

"El año pasado, cuando empecé la pretemporada con , antes de acabarla ya me había fichado el Barcelona; con los partidos de pretemporada ya había firmado, era mi sueño desde pequeño. Mucho mejor que me haya llamado el Barça y tener esta oportunidad".

Jugar con Messi

"Cuando lo vea me pondré nervioso porque es el mejor del mundo pero yo dentro del campo me olvido de con quién estoy jugando y la paso como si fuera otro; me hace ilusión conocer a todos, son buenísimos y voy a disfrutar mucho haciendo la pretemporada y, si me quedo, todo el año".

Su posible cesión

"Lo vería bien si no tengo la oportunidad, hay ofertas de equipos alemanes que están muy bien. No me importaría probar en el extranjero, lo importante es jugar y seguir creciendo. Hay que llegar, trabajar lo máximo posible para poder quedarme. A ver si tengo la oportunidad de cumplir mi sueño desde pequeño".

Sus referencias

"Mi ídolo siempre ha sido Iniesta, por cómo jugaba. Era muy listo, nadie le quitaba el balón. Ahora me gusta De Jong o Laudrup, que mi padre me hacía mirar vídeos suyos".

El estilo de juego del Barcelona

"He estado viéndolo desde pequeño, me gusta su fútbol y puedo encajar bien, me gusta el estilo de asociarse y tener el balón".