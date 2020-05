Pedri, azulgrana hasta la médula: "Tengo hasta la sartén del Barcelona"

El centrocampista apura los días antes de ingresar en el club azulgrana y confiesa que "practico con las paredes de casa aunque mi madre se cabrea".

Pedri González se pellizca y todavía no se lo cree. A sus diecisiete años ya sabe que la próxima temporada será jugador del primer equipo de un que no dudó ni por un momento a la hora de pagar cinco millones a para hacerse con los servicios del clon de Andrés Iniesta, según aseguran los que le han visto crecer. Y, como el manchego, el canario destila barcelonismo por todos sus poros según confesó en una entrevista a los medios oficiales del Barcelona: "Tengo hasta la sartén que regaló el periódico hace años".

El jugador se mostró tímido y reconoció serlo, de hecho. "Al principio soy vergonzoso, me cuesta entrarle a la gente y me pasó cuando llegué al vestuario del primer equipo de Las Palmas, pero después ya me suelto" reconoció para admitir que ya piensa en el día en el que entrará en el vestuario barcelonista y conocerá en calidad de compañero suyo al mismísimo Leo Messi. "Me dará un montón de vergüenza ver en persona a gente que he visto por la tele desde chiquitito" señaló con una media sonrisa que delataba las ganas que tiene para que eso pase.

"Mis padres están más felices que yo del fichaje por el Barcelona" apuntó incrédulo antes de reflexionar cómo gestiona la presión del fútbol de élite siendo tan joven. "El día que sentí más presión fue el debut, se me fueron los dos primeros controles pero la grada me apoyó, la familia me dice que no piense en ello, como cuando era pequeño" valoró para asegurar que no necesita motivación alguna ante lo que viene. "La tengo desde que nací, si disfrutas en el campo con el balón no hay ni que motivarse". Eso sí, no ha dejado de prepararse en ningún momento durante un confinamiento que pasa en casa de sus padres.

Porque según reveló "practico con las paredes de casa" a pesar de que "mi madre se cabrea pero no pasa nada". Sin embargo, admite que la parte física, como buen jugón, le cuesta un poco más. "Me encanta entrenar, me lo pase bien aunque sea lo físico, que es lo que más me cuesta" afirmó. Lo que no dijo es que en el seguimiento físico por GPS que realizan los servicios técnicos de Las Palmas "es el jugador que devuelve mejores resultados" según admitió recientemente Pepe Mel en una entrevista a Goal para conocer a Pedri.