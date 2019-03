'Pecoso' estalla contra los empresarios y periodistas: "Esto está podrido"

El entrenador de América de Cali se refirió a la interferencia que tratan de tener personas externas en sus decisiones.

Fernando Castro siempre habla directo, a veces más de la cuenta. Y cuando se le sale el mal genio es peor. Eso si, no se calla nada de lo que no le gusta o lo que no le parece correcto. Y esta vez, más allá de referirse al momento de su América, quiso tocar el tema de la presión de gente externa al fútbol mismo.

"Empresarios y periodistas que informan y desinforman dependiendo sus intereses, para que uno ponga jugadores, para que entrenadores se vayan, se queden. Estoy aburrido porque esto está podrido", apuntó tras la caída de su equipo 4-1 con Envigado.

El artículo sigue a continuación

Además añadió: "Yo no estoy para pelear con nadie. Yo estoy es para trabajar y punto. Y no voy a poner a un jugador que no lo está haciendo bien solo porque el empresario me llama a decirme que lo ponga. Yo hago el once titular dependiendo de lo que vea durante la semana previa. Punto".

A pesar de la caída del fin de semana, América sigue en los primeros puestos de la tabla de posiciones y que su próximo encuentro será en el estadio Pascual Guerrero contra Once Caldas.