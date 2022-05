La emotiva despedida de Paulo Dybala del Juventus Stadium: ¿dónde jugará la Joya?

La noche en Turín tuvo dos emotivas despedidas de jugadores que no pudieron contener las lágrimas. Uno fue Giorgio Chiellini, que anunció hace unos días que no seguiría en Juventus luego de 17 temporadas. El otro, Paulo Dybala, número 10 y capitán del equipo, que será jugador libre una vez que finalice la temporada al no haber llegado a un acuerdo para renovar su vínculo.

La Vecchia Signora, que finalizará otra decepcionante campaña en el cuarto puesto, muy lejos de la pelea por el título, igualó 2-2 ante Lazio por la fecha 37 de la Serie A. Y fue en el minuto 77 cuando Massimiliano Allegri decidió que la Joya sea reemplazado por Martin Palumbo. Algunos minutos antes, cuando el que dejó la cancha fue el mítico defensor, le dejó la cinta de capitán durante ese lapso entre los cambios.

Imágenes que te rompen el corazón en mil pedazos 🥺💔



292 partidos y 12 títulos después, @PauDybala_JR se despidió de @juventusfces 👋😭



¿Dónde te gustaría que continuara su carrera? 👀✍️ pic.twitter.com/cBhNMHb10Z — GOAL en español (@Goal_en_espanol) May 16, 2022

Ya en el primer tiempo, el argentino había sido "homenajeado" por su compañero Dusan Vlahovic, que celebró su tanto con la clásica "Dybala Mask". Pero el momento central de la noche en el Juventus Stadium ocurrió tras el encuentro, ya que hubo homenaje para ambos jugadores y Dybala se quebró mientras era ovacionado por los hinchas, luego de 12 títulos en siete años, en los cuales convirtió 115 goles que lo ubican noveno en la tabla histórica de la institución.

EL FUTURO

Sin lugar a dudas, Dybala será uno de los agentes libres más buscado del receso. Entre los candidatos que ya se postularon aparecen Liverpool y Newcastle en la Premier League, mientras que José Mourinho quiere sumarlo a Roma, pero con el correr de los días se le incorporarán más interesados.