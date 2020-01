Paulo Díaz: "Voy a hacerle difícil la tarea al técnico"

El defensor chileno de River quiere pelear un lugar como titular en el equipo que dirige Marcelo Gallardo.

Después de ser suplente en su primer semestre como jugador de River, Paulo Díaz quiere ganarse un lugar como titular en el equipo que dirige Marcelo Gallardo y para eso trabaja en la pretemporada del Millonario en San Martín de Los Andes.

"Hay que aprender de estar afuera. No es algo malo tampoco, porque el entrenador me tiene como primera opción en caso de hacer una sustitución. En algún momento se dará, pero no soy de los que se conforma con eso porque siempre quiero estar jugando. Voy a hacerle difícil la tarea al técnico de decidir quién juega y quién no", declaró el defensor chileno en diálogo con TyC Sports.

Además, el jugador de 25 años habló de la final perdida ante Flamengo en la última . "Hay que lavar la cabeza rápido para después seguir con lo que viene, que en ese caso era la final de la Copa . La cabeza del futbolista es así: todo a corto plazo, porque sino pasás rápido la página, te come la culpa", indicó.

Y agregó: "No podemos reprocharnos tanto tiempo el no haberla ganado. Ahora nos toca la siguiente y vamos para adelante".

Finalmente, el valor nacional confesó las exigencias que tiene desde que arribó al club de Núñez: “Ganar todo, River es muy grande, Gallardo es muy exigente y trata a todos los jugadores por igual”.

Mientras que en Fox Sports comentó que "la competencia interna es muy buena, sana". "Esta pretemporada es bastante exigente, hace tres años que no podía hacer una completa. Mi objetivo es estar entre los 11 titulares", insistió.