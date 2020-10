Paulo Díaz le advierte a Uruguay: "Estamos preparándonos para ir a ganar"

El jugador de River adelantó el cruce de este jueves ante los charrúas en Montevideo. En tanto, su hermano, Nicolás, mostró su alegría por el llamado.

Paulo Díaz enfrentó los micrófonos en Juan Pinto Durán para adelantar el cruce de la Selección chilena ante de este jueves en Montevideo, en el inicio del camino clasificatorio rumbo al Mundial de 2022.

El jugador de River declaró en rueda de prensa que “es importante el roce de partidos, aunque uno es un jugador diferente cuando llega a la Selección (...) Me conozco bien con mis compañeros, pero veremos con el transitar de los entrenamientos cómo me siento y cómo rindo", dijo.

Al mismo tiempo que indicó que “para toda Selección el roce es importante. Nos vamos a enfrentar a Uruguay en una situación rara, sin público, pero estamos preparándonos para ir a ganar”.

En relación a esto último, expresó: "No me gusta jugar sin público, ya que ellos te dan otro ritmo de juego y te dan otra intensidad mental, es raro jugar con el estadio vacío. Jugaremos con una selección complicada, pero vamos a intentar sacar un buen resultado allá".

En relación a las ausencias en la zaga, añadió: "Tenemos bajas sensibles en la defensa, pero tomo con responsabilidad el rol que me toca. Debo dar lo mejor de mí. He jugado en todos los puestos de la defensa y me da igual en el lugar que me pongan".

En cuanto a la presencia de su hermano en la nómina, el ex señaló que “Nicolás y Tomás Alarcón deben adaptarse bien, pero los más grandes los estamos ayudando y en los entrenamientos se ha visto que se están acoplando”, cerró.

Mientras que el zaguero del Mazatlán, quien también formó parte de la rueda de prensa telemática, mostró su alegría por formar parte de los convocados. "Es un orgullo estar con mi hermano en la Selección chilena. Aprendo mucho de él y de todos los jugadores que están acá. He jugado varios partidos en la liga mexicana. La nominación me llega en un buen momento".

Asimismo, afirmó estar "aprendiendo de todos acá, más de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que son dos de los jugadores que más han ganado en el fútbol chileno y han brillado en sus equipos. De todos se aprende un poco".

Finalmente, advirtió que espera sumar sus primeros minutos oficiales. "Uno siempre viene con la ilusión de jugar, si me toca sumar minutos bien, si no, bien también. Uno viene a aprender y ganar experiencia para sumar desde donde me toque", sentenció.

🎙Nicolás Díaz y estar al lado de @Alexis_Sanchez y @kingarturo23: "Estoy aprendiendo de todos. Han ganando todo en el fútbol chileno. Y ahora tengo que aportar en lo que pueda"#VamosChile — Selección Chilena en 🏡 (@LaRoja) October 6, 2020