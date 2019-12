Paulo Da Silva: “No me pongo plazos para seguir jugando”

Cerca de los 40 años, el jugador paraguayo no piensa en el retiro. Además, comentó que no le gusta la idea de ser DT.

Paulo Da Silva cerró el año con la ilusión de seguir sumando partidos y títulos a su larga trayectoria.

“Estoy disfrutando del futbol, estoy en un gran club donde todos los días nos sentimos cómodos”, dijo el veterano defensor que este año ganó la Copa con Libertad.

Da Silva, de 39 años, dejó en claro que por ahora no se le pasa por la cabeza lo del retiro.

“No me pongo plazos para seguir jugando, voy torneo tras torneo, día tras día. Es difícil tomar la decisión de dejar el futbol", comentó.

El artículo sigue a continuación

Así también, indicó que no se moverá del Gumarelo, que tiene nuevo entrenador: “No le cierro las puertas a ningún equipo, tengo un trato peculiar porque tengo acuerdo de palabra y la palabra vale más que un papel”, afirmó.

Pero es ex-capitán de la selección de Paraguay descartó la posibilidad de dirigir: "Tengo culminado el curso de entrenador. Estudié en silencio, para que la gente no diga que uno quiere retirarse. Pero la verdad que no soy muy bueno para ser entrenador, no me veo siendo entrenador", aseguró.

Paulo Da Silva es uno de los experimentados con los que Ramón Díaz contará en el plantel de Libertad, de cara a la Copa Conmebol Libertadores 2020.