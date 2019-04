Paulo Autuori confirma que recibió ofertas pero seguirá "a muerte" en Atlético Nacional

El técnico confirmó que lo buscan de otros equipos, pero también que está comprometido con el proyecto en el Verdolaga.

Directo y cerrando cualquier lugar a la especulación, Paulo Autuori habló sobre su futuro en el , que este miércoles se jugará buena parte de sus posibilidades de clasificar a los Cuadrangulares de la Liga Águila ante Independiente Medellín.

Pese al complicado momento actual que vive en el equipo antioqueño, a la eliminación de la Liga en el segundo semestre del 2018 y a la caída en la , el brasileño está tranquilo, confiado y seguro de su trabajo al frente de los paisas.

En la conferencia de prensa que tuvo lugar en la previa del compromiso, Autuori confirmó que recibió ofertas, no solo de (Goias) sino también de otros equipos, pero que ninguna de ellas lo hará moverse de la capital antiqueña: "Ofertas a Dios gracias las tengo de diversos sitios, no solamente de Brasil, pero yo estoy acá para desarrollar un trabajo y voy a hacerlo. Estoy cómodo, estoy contento, no solo dentro de Atlético Nacional, en Medellín con la amabilidad de las personas".

El estratega además fue enfático en su compromiso con el club, directivas, jugadores e hinchada: "Ellas tienen la expectativa de que yo pueda contribuir con mi trabajo para así Nacional lograr objetivos y hasta la muerte voy en esto".

También recordó el inicio caótico de su proceso por la situación administrativa del club que tampoco logró mermar sus ganas de continuar: "Cuando empezamos y no se podía incorporar, lo mismo: yo tengo un trabajo que hacer y no voy a cambiar jamás. Clasificando, campeonando, yo no voy a alterar aquí lo que he acordado con los directivos cuando he aceptado venir para acá. Es un momento complicado, todo está pasando el mismo tiempo: perdemos un partido, perdermos a Barcos, perdemos a Rovira", aseguró. Y sentenció al respecto con una frase repetida en otras oportunidades: "No pasa nada, no hay que lamentarse, hay que trabajar".

Finalmente y ante la pregunta sobre lo que sería su futuro en caso que el equio no logre llegar a la siguiente fase del campeonato, Autuori explicó que aún tiene mucho trabajo por hacer y piensa logarlo dentro de su proyecto: "El trabajo para hacer no tiene que ver con un semestre. Hay muchas cosas que hacer: hay que jugar Sudamericana, hay cuatro partidos a jugar, hay que clasificar, hay que campeonar el primer semestre, el segundo semestre. El momento es complicado pero no hay que lamentar, nosotros no tenemos mucha alternativas y aquí estoy hablando claro".

Atlético Nacional es décimo en la tabla de la Liga con 22 puntos y requiere 9 puntos más para lograr la clasificación a los Cuadrangulares. Además del clásico ante el DIM, recibirá al en otro compromiso prioritario para el sentir del hincha, luego visitará a y cerrará en su casa ante Independiente Santa Fe.