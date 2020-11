Patriotas llevaría la demanda contra América hasta el TAS según su presidente

Mientras la Comisión de Disciplina de la División Mayor se encuentra reunida para decidir el futuro de en el campeonato colombiano, uno de los protagonistas del caso sigue generando debate, comentarios y expectativa por lo que pueda pasar este viernes.

César Guzmán, representante legal del Patriotas de Boyacá, afirmó que si la decisión de la Comisión afecta sus intereses, está dispuesto a acudir al TAS para resolver el lío en el que se ve involucrado junto al América por la inscripción del Juan Diego Jaramillo.

En amplia entrevista con el Gran Combo del Deporte de Múnera Eastman Radio, Guzmán expuso los argumentos por los cuales la institución reclama los puntos en el escritorio y la aplicación íntegra de las normas.

"La inscripción de Jaramillo viola los reglamentos. Esto no tiene otra consecuencia diferente a que América deba perder los puntos", inició. "Esta decisión la debe tomar hoy la Comisión Disciplinaria del Campeonato. Es una decisión que tiene una complejidad, pero esperamos que se tome en aplicación de la ley de nuestra competencia", agregó al respecto.

