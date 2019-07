Patriotas - Junior, por la Liga Águila 2019-I: Formaciones, horario y TV

El bicampeón colombiano buscará seguir el camino de la victoria en casa del cuadro patriota.

Junior inició con pie derecho su defensa del título, en la primera jornada se impuso en el Metropolitano de Barranquilla sobre y buscará este fin de semana en seguir por la senda del triunfo, esta vez en la casa de Patriotas.

El cuadro de la Arenosa buscará cambiar la historia en Tunja, una plaza que no le sienta muy bien. La última y única victoria del equipo Tiburón en territorio boyacense se remonta al 28 de septiembre de 2013, cuando se impuso 2-0, por la fecha 12 de la Liga Águila II, con tantos de Édinson Toloza y Luis Carlos Ruiz.

POSIBLES FORMACIONES

Para este encuentro Julio Comesaña recupera jugadores importantes que brillaron por su ausencia en la primera fecha por sanción: Piedrahita, Fuentes y Pérez, la columna vertebral de la defensa. Sin embargo, el DT Charrúa no podrá contar con Matías Fernández, quien sufrió una molestia muscular y no viajará, Tampoco estará Sebastián Viera, ni Teo Gutiérrez. El resto del once titular en Tunja sería el mismo que en el debut. Así las cosas, Junior formaría con: Luis Chunga; Marlon Piedrahíta, Rafael Pérez, Willer Ditta (o Mera), Gabriel Fuentes; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Sebastián Hernández; Freddy Hinestroza, ‘Cariaco’ González y Edder Farías.

Por su parte, Patriotas buscará hacer pesar la supremacía en su plaza para lograr la primera victoria del campeonato, pues en el debut fue goleado por el DIM. Formaría com: Chaux; Alba, Balanta, Malagón, Hinestroza; Soto, Benavídez; Arias, Ávila, Salazar; Fernández.

#PatriotasBicentenario I ¡Si lleva Ruana, Sumercé entra gratis! 😍⚽ Ya están nuestros precios de boletería para la batalla de mañana en La Independencia 🆚 @JuniorClubSA



La boletería la podrás adquirir mañana Domingo desde las 11:00 am en las taquillas de La Independencia 🏟️ ⚽ pic.twitter.com/SGOQRFKBvy — Patriotas Boyacá S.A (@patriotasboySA) 20 de julio de 2019

HORA DEL PARTIDO Y CÓMO VERLO POR TV

El partido se disputará este domingo 21 de julio a partir de las 17:45 en el estadio La Independencia de Tunja. Tendrá transmisión de televisión por WIN Sports.