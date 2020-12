Parejo: "En Villarreal hay tranquilidad, el Valencia es como una montaña rusa"

El ex capitán 'che' asegura que en su antiguo club cada semana pasaba algo que perjudicaba al grupo.

Tras 9 temporadas en el y casi 400 partidos, Dani Parejo tuvo que hacer las maletas el pasado verano. El viaje no fue muy largo, pues su destino fue el , ciudad a poco más de 60 kilómetros de la capital del Turia. En una entrevista al Diario 'AS' el ex capitán valencianista recuerda su paso por el club 'che', sus primeros meses en Villarreal y las diferentes y convulsas situaciones que tuvo que vivir en su anterior club. Para Parejo, la tranquilidad que vive en Villarreal no es comparable al clima que se respiraba en Valencia.

"Aquí estás como aislado. Vienes, entrenas y te vas. Hay tranquilidad, estabilidad. Es lo que se respira y lo que ves en el día a día. El club te pone todas las facilidades para que tú rindas al cien por cien. En Valencia, por las circunstancias que son, es como dice una montaña rusa. Cada semana pasa algo y ese algo siempre perjudica al grupo. Y así es más difícil."

Además, el madrileño asegura sentirse liberado tras los difíciles momentos pasados en Valencia. "En Valencia me cargaba con excesiva responsabilidad; mucha gente del club venía a pedirme ayuda en cosas en las que no podía. Era una mochila que iba cargando y cuando no encuentras solución a los problemas o cuando aportas una solución pero no dependen de ti... eso me repercutía, porque me dolía que gente a la que quería estuviera en situaciones complicadas".

Parejo, que se ha reencontrado con Unai Emery, habla de los cambios sufridos por ambos desde que coincidieron ya hace 9 años en el Valencia. "Yo venía de e iba a un club top como el Valencia, que con Emery era tercero con mucha distancia al cuarto. Yo era joven y tenía mucho que aprender. Tuve compañeros como Albelda de los que aprendí y el míster, en este tiempo, también ha cambiado. Entrenar al , al y eso da experiencia".

Por último, Parejo espera que el Villarreal siga con esta buena dinámica de juego y goles y que se traduzca en una buena clasificación final en la Liga. "Creo que estamos haciendo una temporada notable. Por juego, puntos y sensaciones. Es una Liga un poco rara, porque el tema del Covid condiciona mucho. Pero estamos en buena dinámica, sin perder la perspectiva de que es un proyecto nuevo, con un entrenador nuevo. Estamos en la parte alta de la clasificación y solo hemos perdido un partido"