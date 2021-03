Paralización total en el fútbol chileno por las bases de Segunda

Los jugadores profesionales lamentaron el medio cupo de ascenso que le otorgó el Consejo de Presidentes a toda la tercera categoría.

No jugarán hasta que se revierta la situación. Como informó el Sifup a través de sus redes sociales, en la Asamblea Extraordinaria de Futbolistas efectuada este lunes 8 de marzo se resolvió que no arrancarán los torneos profesionales de Primera División, Primera B y Segunda División si a este último no se le devuelve el cupo de ascenso directo, el que perdieron tras el Consejo de Presidentes de la ANFP que decidió que el campeón 2021 jugará un playoff para ascender a la B contra el penúltimo de la segunda categoría.

Arturo Vidal, al Consejo de Presidentes: "Asegurados, cobardes, preocupados de sus bolsillos"

En votación unánime, la Asamblea Extraordinaria de Futbolistas decidió no comenzar los torneos 2021, en todas sus divisiones, hasta que el Consejo de Presidentes revierta la equívoca decisión de otorgarle medio cupo de ascenso a la Segunda, así como otros aspectos de la bases... — Sifup Chile (@sifup) March 8, 2021

¿Cómo se definen los ascensos y descensos en Chile en la temporada 2021?​

Además del voto unánime de los representantes de los clubes, ADN reportó que "Colo Colo incluso informó que no jugará la Super Copa si no se revierte medida del medio cupo" en la voz del periodista Gonzalo Álvarez. Aquel certamen está agendado para el 21 de marzo, cinco días antes del inicio de la competencia oficial, por lo que en la Asociación tendrán que replantearse el formato de los campeonatos de esta temporada o no contarán con atletas disponibles. En la declaración pública, además, se consignó que se trabajará en la separación de la ANFP con la Federación.

Cabe recordar que el domingo hubo un cruce entre los dirigentes de la B y los de Segunda. Los primeros dijeron ser los más perjudicados (porque se determinó que habrá 1.5 descensos) y los últimos reaccionaron con fuerza por las injusticias. Por ahora, la pelota se detiene.