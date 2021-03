'Para la ciudad, por la ciudad' - La extraordinaria leyenda Amaral y los estándares del FC Tokio

Con el lanzamiento de sus nuevos uniformes de local y visitante a medida, New Balance está celebrando con los aficionados japoneses en la capital.

El FC Tokio se ha asociado con New Balance para lanzar la campaña "You Are Tokyo", y lo celebra junto a los aficionados japoneses en la capital nipona.

La campaña marca el lanzamiento de los nuevos uniformes de local y visitante del club para 2021 y levantado pasiones de los aficionados por toda la ciudad.

Pocos entienden la esencia del club como la leyenda Amaral, quien anotó más de 150 goles para el club durante los 12 años que vistió la camiseta.

“Creo que es un club de Tokio y hecho exclusivamente para Tokio, que es algo extraordinario para mí”, dice Amaral. "Durante mucho tiempo, no tuvimos eso. Es muy especial ahora. Creo que el club debe cumplir con los estándares de la capital, y viceversa".

El FC Tokio se ha puesto en el mapa de los aficionados al fútbol tanto en Japón como en otros países gracias en gran parte gracias al apoyo apasionado de las gradas que les ha hecho atraer la atención internacional.

Amaral, que ha sido apodado el "Rey de Tokio" y es ampliamente considerado como uno de los mejores jugadores del club, está de acuerdo en que el ambiente casi inigualable ha hecho del Estadio Ajinomoto un lugar especial para ver fútbol.

“Tengo tantos buenos recuerdos”, dice el brasileño. “Los estadios, los amigos que hice, pero el mejor recuerdo que me queda es el apoyo de la afición".

“Todavía recuerdo claramente las vibraciones y la energía del sonido en los partidos. Siempre apoyando a los jugadores. Amo a los aficionados y seguidores del FC Tokio ".

Este año los aficionados tienen nuevas camisetas con el lanzamiento de sus kits 2021 de New Balance, que han impresionado a Amaral.

“Las camisetas nuevas son muy cómodas y bonitas. Creo que a la afición les gustarán ”, dice el exdelantero, que jugó alrededor de 300 partidos con el club. "Creo que es una marca excelente para un gran club".

Las camisetas de local y visitante del New Balance FC Tokyo 2021 ya están disponibles