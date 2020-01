Para la APF, los resultados del VAR “son contundentes”

Habló el instructor de los encargados de manejar la tecnología en el fútbol paraguayo y su balance es altamente positivo.

El VAR tuvo gran protagonismo en las primeras dos fechas del torneo Apertura 2020. Este lunes, a la hora del análisis por parte de los encargados, nuevamente el trabajo de los jueces y la tecnología recibió un pulgar arriba.

Pablo Silva, instructor de la APF, dijo a la AM1080, que hasta ahora es positivo el trabajo que se viene realizando. “Desde que tenemos el VAR se sancionaron bien 3 penales y se corrigieron 7 errores, en 12 partidos. Los resultados son contundentes", expresó.

Silva también se refirió a una jugada muy protestada por Olimpia, en el duelo ante Libertad: la infracción de Adrián Martínez sobre Jorge Recalde.

"Es una jugada que ha generado polémica. Se debe mirar la intensidad de la acción. Es una jugada de intensidad media alta, no hay un contacto pleno, no es para tarjeta roja. La acción era para amarilla y no para roja”, explicó.

Así también, en el mismo partido, la gente de Olimpia pidió penal por una mano de Diego Viera. “Su brazo está muy pegado al cuerpo, es una posición natural, no tiene que tener los brazos atrás para disputar la pelota", refirió Silva.

El VAR también tuvo protagonismo en la última jugada de la fecha, con un gol anulado a Cerro Porteño por una fina posición adelantada.