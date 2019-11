Para Juan Carlos Osorio, hoy inició su proceso en Atlético Nacional

El técnico dejó varias frases contundentes al cierre de la campaña del equipo en el año que no dejó títulos.

Luego de la victoria 1-0 sobre el Cúcuta Deportivo, en el cierre de los Cuadrangulares para , Juan Carlos Osorio retomó los balances generales del segundo semestre y volvió a entregar pistas sobre lo que viene para el club de cara al 2020, seguramente, con él a la cabeza del proyecto deportivo.

"El balance, obviamente, si lo vamos a medir por el objetivo de no haber ido a la final, entonces no es positivo" expresó el técnico, antes de resaltar lo que él considera como puntos positivos de la gestión, empezando por una plantilla que no conformó: "Sin embargo, creo que sí hay cosas muy, muy buenas. Para iniciar y sin pretender excusarme en nada, se gestionó una plantilla con la cual tuvimos muy poco que ver. Entiendo que era una responsabilidad que teníamos que asumir y lo hicimos de la mejor manera".

Para Osorio, este encuentro recién fue el punto inicial de lo que quiere lograr con Nacional: "Le dimos la oportunidad a todos y hoy, hoy, iniciamos nuestro proceso. Fuimos justos con la gran mayoría de los jugadores, todos participaron, salvo uno o dos jóvenes que de pronto no, ya tendrán su oportunidad".

"Se le dio la oportunidad a jugadores jóvenes que son el presente y van a ser el futuro de Nacional. Jugadores menores de 20 años: Andrés (Reyes), Juan David (Cabal), Cristian (Blanco). Auguro un muy buen presente para Nacional y un promisorio futuro", enfatizó en su balance positivo.

Pese a que desde el resultado no había nada en juego ante los Motilones, para el 'Míster' "Hoy era un partido muy importante para el club y yo lo asumí de esa manera". Al preguntarle sobre ese inicio del proceso, teniendo en cuenta que para este partido no convocó a Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez, Hernán Barcos, Pablo Ceppelini, Patricio Cucchi y Alberto Costa, el estratega respondió que "No me quiero adelantar a ningún acontecimiento. Nunca me he aferrado a ningún cargo y entiendo que esto es de resultados".

"A nuestro regreso, seguramente que nos reuniremos con el presidente, él nos dirá su apreciación, lo que piensa la junta directiva; nosotros le daremos nuestro parte como corresponde y nuestro reporte de todos los jugadores y a un futuro no muy lejano todos se van a dar cuenta de lo que nosotros pensamos y creemos debe ser este proceso de Nacional", dejando prever lo que sucedería el próximo año y que la continuidad de varios jugadores veteranos estaría en duda.

De lo que será el próximo año, con la como gran referente entre los objetivos, Osorio tocó el tema económico del club: "Humildemente hay que reconocer que Nacional no es ajeno a la situación socio-política que vive nuestro país. Nacional no es ese equipo rico que gasta mal el dinero". En este sentido, considera que el club debe "tener prudencia, austeridad en el buen sentido y elegir bien. Tener un equipo muy competitivo con una muy buena representación de jugadores colombianos, de jugadores paisas, de jugadores jóvenes, que representen muy bien a la institución".

"Nacional ha hecho una muy buena tarea, les ha dado oportunidad a los jóvenes y continuaremos en esa senda", finalizó.