Para Carlos Salcido, en Veracruz han sido víctimas de mentiras

Salcido habló sobre los problemas de adeudos que tiene Fidel Kuri con Veracruz.

En representación de la plantilla de , el capitán Carlos Salcido alzó la voz luego de la derrota con Tigres para manifestar la situación que viven a nivel económico en este semestre.

“Desafortunádamente mintieron, han manejado información incierta y nos han dejado por debajo de nuestra profesión. El grupo hasta el día de hoy a las 11 de la mañana tenía la postura y estábamos cien por ciento firmes de no jugar el partido contra Tigres. Creemos que podemos llegar a una buena negociación, llegar a un acuerdo para no manchar la imagen de nuestro balompié y el país”, mencionó en conferencia de prensa en el Luis Pirata Fuente.

El canterano del Club Deportivo Guadalajara contextualizó el tema económico que se tiene que enfrentar en primer equipo y diferentes categorías. “Hay compañeros que se les debe salario completo desde hace cinco a seis meses. En las categorías inferiores sufren condiciones difíciles. Falta de atención, entrenadores, lugar para entrenar y cambiarse, mal alimentados e hidratados, la falta de pagos. Aquí hay un tema de suma importancia, la categoría femenil con un salario de tres mil 700 pesos mensuales cuenta con adeudo de aproximadamente dos a tres meses, las condiciones en las que se encuentra la categoría son indignantes (…) no cuentan con un cuerpo médico, nutriólogo, no cuentan con condiciones para guardar su privacidad al momento de cambiarte, no cuentan con agua para bañarse, tampoco para hidratarse. Es importante poner atención a esa categoría”.

Incluso el futbolista de Ocotlán desmintió las declaraciones de Guido Pizarro, asegurando que el paro al arranque del partido duraría más tiempo que el que señaló el futbolista sudamericano. “Los jugadores de Tigres sabían que íbamos a parar tres minutos. Es una tristeza, todos somos profesionales, todos estamos en este tema y simplemente ustedes vieron al final del día lo que ha pasado. Queremos darle las gracias a todos ustedes, que tanto a ellos estén bien, que dios los bendiga”.