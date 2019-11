Papá de Diego Lainez cierra las puertas a un traspaso

El padre del jugador afirmó que sería negativo un regreso al balompié azteca.

Durante las últimas horas, mucho se ha especulado con el futuro profesional de Diego Lainez, apuntándose que podría salir del en el mercado de invierno, buscando cederlo a algún otro cuadro para que reciba más participación.

Pero al parecer, esa opción no es factible, pues según platicó el papá del jugador con Futboleros sin Fronteras, no se contempla de momento una cesión para Diego: "Creo que es negativo (que Lainez regrese a ). La cuestión deportiva la ve el club, desde el presidente hasta el director técnico. Como padre te puedo hablar que en los sueños y mentalidad de Diego, no está en estos momentos regresar a México. Quiere seguir trabajando en la mejor liga del mundo para luchar y conseguir minutos como otros mexicanos lo han hecho en Europa", afirmó.

Igualmente, el señor Mauro Lainez aseguró que su hijo no se encuentra con en un estado mental óptimo, deseando fervientemente aparecer pronto en el terreno de juego: "A cualquier futbolista del mundo y amateur nos pega que no juguemos, pero él está mentalizado y consciente de que está trabajando con una de las ligas más importantes del mundo y bueno, esperando la oportunidad cuando llegue".

Para esta Fecha FIFA, Lainez Leyva es la principal novedad de la Selección mexicana Sub 22, que se concentrará del 10 al 19 de noviembre y se medirá con Pumas Premier, preparándose para el Preoĺimpico.