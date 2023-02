PAOK vs. Olympiacos, EN VIVO ONLINE: dónde y cómo ver por la Superliga de Grecia en tv, internet y streaming

James Rodríguez continúa la temporada con los Rojiblancos buscando revalidar su protagonismo.

La liga de Grecia se hizo a uno de los mejores jugadores colombianos de la historia, luego de concretar el paso de James Rodríguez desde el Al Rayyan al Olympiacos, en un sorpresivo movimiento del mercado.

James espera poder retomar el nivel que perdió en Qatar ante la falta de continuidad y las lesiones, para volver a brillar en Europa. El cucuteño, que viene de ser protagonista en las últimas fechas con el equipo, espera ser de la partida ante el PAOK por la Liga de Grecia para liderar al equipo hacia una nueva victoria.

En Goal le damos a los aficionados las opciones para seguir este encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO PAOK vs. Olympiacos FECHA Domingo, 5 de febrero ESTADIO Toumbas, Salónica HORARIO 13:30 (Hora de Colombia)

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido no se podrá ver en territorio colombiano a través de ningún canal internacional, ni ninguna plataforma de Internet, ya que para esta fecha solo cuentan con dos partidos de la Superliga griega en su parrilla de programación y serán Panathinaikos vs. Lamia y Ioikos vs. Aris.

