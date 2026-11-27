Cómo ver el Palmeiras vs Estudiantes con una VPN

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Previa del partido

Copa Libertadores - Final 28 nov 2026 - 15:00

Palmeiras recibe a Estudiantes en un partido de la Copa Libertadores. El equipo de Abel Ferreira busca recuperarse de una mala racha de resultados en casa y en la Serie A.

El conjunto brasileño llega tras dos derrotas ligueras consecutivas y un empate. Perdió 2-1 ante Cruzeiro el 18 de noviembre, empató 1-1 con Flamengo tres días después y cayó 3-0 frente a Chapecoense, ya descendido, el 24 de noviembre.

Fue una derrota dolorosa. Palmeiras sigue segundo en la clasificación de la Serie A, pero el 3-0 ante el colista deja interrogantes para Ferreira antes de otra prueba con tintes de eliminatoria.

Estudiantes llega de la mano de Alexander Medina con resultados dispares en las competiciones nacionales. Venció 3-2 a Independiente Rivadavia en la Supercopa el 12 de noviembre, pero sus tres últimos partidos de la Liga Profesional se saldaron con dos empates y una derrota ante Unión.

El conjunto argentino también tiene antecedentes recientes frente a rivales brasileños. Su último partido de la Copa Libertadores terminó 0-0 contra Flamengo, y el resultado se contabilizó como una victoria para Estudiantes.

Palmeiras ocupa el segundo puesto del Grupo F según la clasificación facilitada, mientras que Estudiantes es segundo en el Grupo A. Ambos clubes saben que apenas tienen margen para otro tropiezo.

Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

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