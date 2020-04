Palmeiras apelará ante el TAS el fallo en contra del caso Borja

Un nuevo capítulo se sumará a la disputa legal entre colombianos y brasileños por pagos pendientes en el negocio del delantero.

Pese a que el pasado miércoles la FIFA falló a favor de Atlético Nacional en su demanda contra Palmeiras por la deuda vencida en el caso del delantero Miguel Ángel Borja, el equipo paulista no dará su brazo a torcer.

Según informó Globo Esporte, los brasileños recurrirán al TAS para apelar la decisión de la Federación Internacional, al considerar que no es una decisión definitiva y argumentar que su interpretación del acuerdo con los Verdolagas es diferente.

Para el Verdao, no existía un plazo de tiempo para cancelar los 3 millones de dólares correspondientes al 30 % del pase del jugador que aún conservaba . "El club reconoció la obligación, pero afirmó tener una interpretación diferente del contrato, sin una fecha límite para pagar el monto: Borja está prestado a Junior Barranquilla hasta el final de esta temporada", informó el diario.

"Palmeiras dijo que esta decisión no es definitiva y que el caso se encuentra en etapas preliminares. Para el club alviverde, que recurrirá a CAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), no hay riesgo de sufrir ninguna sanción de la FIFA en esta etapa del proceso", agregó la publicación al respecto, luego de que Nacional en un comunicado oficial indicara que el fallo de la FIFA establecía un plazo máximo de 45 días para cancelar la deuda so pena de no poder inscribir jugadores para las diferentes competencias en las que participe Palmeiras.

Una fuente de Nacional reveló a Goal que el recurso ante el TAS es perfectamente válido por parte del club de Sao Paulo y que el tiempo para una definitiva no debería ser mayor al tratarse de pagos vencidos. Al parecer, con su decisión, el Alviverde solo estaría buscando dilatar el caso y por ende, el pago respectivo. Vale recordar que Palmeiras le ofreció a Nacional una negociación por este caso cuando hizo las gestiones para intentar fichar a Daniel Muñoz.

Finalmente, Globo Esporte reportó que "Preocupado por la situación financiera del club, Palmeiras le pagó a Nacional de , solo dos tercios de la cuota de marzo de la compra de Matías Viña. La última parte se pagaría en abril, pero el Verdão le solicitó al club uruguayo pagar la cantidad en el segundo semestre", reflejando una seria situación de incumplimientos a otros clubes.