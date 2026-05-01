El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, protagonizó el jueves un momento llamativo en el Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver (Canadá). El suizo intentó, ante los ojos del mundo, una reconciliación entre el presidente de la Federación Palestina de Fútbol y el vicepresidente de la Federación Israelí de Fútbol, pero su plan fracasó por completo.

El presidente de la Federación Palestina, Jibril Rajoub, y el vicepresidente de la Federación Israelí, Basim Sheikh Suliman, fueron llamados al escenario por Infantino, quien trató de hacerles estrechar la mano, pero Rajoub se negó.

Rajoub rechazó el gesto alegando que no podía estrechar la mano de quien, a su juicio, encubre “el fascismo y el genocidio israelíes”.

Tras el congreso, Susan Shalabi, vicepresidenta de la Federación Palestina de Fútbol, criticó el gesto de Infantino. Consideró que ignoró el discurso previo de Rajoub, quien había pedido a Israel que no creara clubes en los asentamientos de Cisjordania.

«Obligarnos a darnos la mano después de todo lo dicho anula el objetivo del discurso de Rajoub», afirmó. «Pasó 15 minutos explicando a todos lo importantes que son las normas».

«Esto podría sentar un precedente en el que se violan descaradamente los derechos de las asociaciones miembro, y luego simplemente lo barreríamos bajo la alfombra. Fue absurdo», concluyó.

Al final del acto, Rajoub declaró: «No puedo saludar a alguien que representa y defiende un gobierno fascista y racista. No es mi colega».

«Reconozco que la federación israelí tiene derecho a organizar y desarrollar el deporte dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. ¿Pero estaba él (Suliman, nota del editor) dispuesto a decir lo mismo sobre Palestina?»