Palabras mayores: Ronaldo opinó sobre el futuro de Lautaro Martínez

El exjugador del Inter y campeón del mundo se refirió al delantero argentino y su posible salida de la Serie A. Además, lo llenó de elogios.

“Lautaro ya está en un gran equipo, el mercado será movido”, adelantó Ronaldo, exjugador del Inter y un experto reconocido por todo el mundo del fútbol. El ídolo brasileño, además, llenó de elogios al argentino del que más se habla en Europa. ¿Se va a o se queda en Milán?

Si bien no quiso "jugársela" en darle un consejo, el exatacante de la Selección de sostuvo: "No puedo decidir por Lautaro si irse o no del Inter al Barça ni sé que es lo mejor para él".

"Lautaro Martínez es un muy buen delantero y está en un gran equipo como el Inter, le deseo suerte en lo que decida. No es mal problema para él elegir entre Barcelona e Inter", agregó, con la cuota de humor que lo caracteriza.

Cabe destacar que el "Toro" ya jugó ante el en la Coppa y debería arrancar en pocos días su participación en la , contra .