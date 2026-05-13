Para países como Brasil, Argentina, Inglaterra o Francia, clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA es casi una formalidad. Sus aficionados dan por hecho que superarán las eliminatorias y lucharán por el título.
Sin embargo, no todos tienen las mismas oportunidades: mientras la élite dispone de abundantes recursos, muchos equipos no pueden competir en igualdad de condiciones y nunca han alcanzado el gran escenario de la FIFA. También hay selecciones con rica historia que, por pura casualidad, jamás han logrado la clasificación.
De cara al Mundial de 2026, que será el más grande de la historia, GOAL repasa los países que nunca han participado.
Lista de países que nunca se han clasificado para el Mundial
Getty Images
Venezuela participa en las eliminatorias desde 1966 y sigue siendo la única nación de CONMEBOL que nunca ha llegado a la fase final, mientras que Finlandia, pese a contar con buenos jugadores, nunca ha encadenado una racha positiva en las eliminatorias.
La ampliación a 48 equipos en los Mundiales podría permitir que más países debuten, pero, de momento, muchas selecciones bien clasificadas aún esperan su chance. Albania ha mostrado jugadores trabajadores y talentosos, pero no ha tenido suerte en las eliminatorias. Malí y Burkina Faso suelen ser favoritos en África, sin embargo, tampoco han dado el paso final. Georgia ha mejorado mucho en los últimos años, llegó a octavos de la Euro 2024 y, con jugadores como Khvicha Kvaratskhelia (PSG) y Giorgi Mamardashvili (Liverpool), podría alcanzar el gran escenario en el futuro.
Aunque la escasa población dificulta la clasificación de algunos países, Curazao, con solo 156 000 habitantes, demostró que el tamaño no lo es todo al clasificarse para el Mundial de 2026. Montserrat, con entre 4.000 y 5.000 habitantes, es el miembro de la FIFA menos poblado, y las Islas Cook, con 17.000 habitantes diseminados por 2,2 millones de km² de océano, afronta enormes desafíos logísticos. San Marino y Gibraltar, con unos 34 000 habitantes cada uno, compiten en las eliminatorias de la UEFA y suelen tener dificultades incluso para ganar un partido.
|País
|Federación
|Clasificada desde
|Albania
|UEFA
|1966
|Samoa Americana
|OFC
|2002
|Andorra
|UEFA
|2002
|Anguila
|CONCACAF
|2002
|Armenia
|UEFA
|1998
|Aruba
|CONCACAF
|1998
|Azerbaiyán
|UEFA
|1998
|Bahamas
|CONCACAF
|2002
|Bahrein
|AFC
|1978
|Bangladesh
|AFC
|1986
|Barbados
|CONCACAF
|1986
|Bielorrusia
|UEFA
|1998
|Belice
|CONCACAF
|1998
|Benín
|CAF
|1974
|Bermudas
|CONCACAF
|1970
|Bután
|AFC
|2018
|Burkina Faso
|CAF
|1978
|Burundi
|CAF
|1994
|Camboya
|AFC
|1998
|Islas Caimán
|CONCACAF
|1998
|República Centroafricana
|CAF
|2002
|Chad
|CAF
|2002
|Comoras
|CAF
|2010
|Islas Cook
|OFC
|1998
|Chipre
|UEFA
|1962
|Yibuti
|CAF
|2002
|Dominica
|CONCACAF
|1998
|República Dominicana
|CONCACAF
|1978
|Guinea Ecuatorial
|CAF
|2002
|Eritrea
|CAF
|2002
|Estonia
|UEFA
|1934 / 1994
|Eswatini
|CAF
|1994
|Etiopía
|CAF
|1962
|Islas Feroe
|UEFA
|1994
|Fiyi
|OFC
|1982
|Finlandia
|UEFA
|1938
|Gabón
|CAF
|1990
|Georgia
|UEFA
|1998
|Gibraltar
|UEFA
|2018
|Granada
|CONCACAF
|1982
|Guatemala
|CONCACAF
|1958
|Guinea
|CAF
|1974
|Guyana
|CONCACAF
|1978
|India
|AFC
|1954
|Kazajistán
|UEFA
|1998
|Kenia
|CAF
|1974
|Kosovo*
|UEFA
|2018
|Kirguistán
|AFC
|1998
|Letonia
|UEFA
|1938 / 1994
|Líbano
|AFC
|1994
|Lesoto
|CAF
|1974
|Liberia
|CAF
|1966
|Libia
|CAF
|1970
|Liechtenstein
|UEFA
|1994
|Lituania
|UEFA
|1934 / 1994
|Luxemburgo
|UEFA
|1934
|Madagascar
|CAF
|1972
|Malaui
|CAF
|1978
|Malasia
|AFC
|1974
|Malí
|CAF
|2002
|Malta
|UEFA
|1974
|Mauricio
|CAF
|1974
|Moldavia
|UEFA
|1998
|Montenegro
|UEFA
|2010
|Montserrat
|CONCACAF
|2002
|Mozambique
|CAF
|1982
|Myanmar
|AFC
|2010
|Namibia
|CAF
|1994
|Nueva Caledonia
|OFC
|2006
|Nicaragua
|CONCACAF
|1994
|Níger
|CAF
|1978
|Macedonia del Norte
|UEFA
|1996
|Omán
|AFC
|1986
|Pakistán
|AFC
|1990
|Palestina
|AFC
|2002
|Papúa Nueva Guinea
|OFC
|1998
|Filipinas
|AFC
|1998
|Puerto Rico
|CONCACAF
|1974
|Ruanda
|CAF
|1998
|San Cristóbal y Nieves
|CONCACAF
|1998
|Santa Lucía
|CONCACAF
|1994
|San Vicente y las Granadinas
|CONCACAF
|1994
|Samoa
|OFC
|1994
|San Marino
|UEFA
|1994
|Santo Tomé y Príncipe
|CAF
|2002
|Seychelles
|CAF
|2002
|Singapur
|AFC
|1978
|Islas Salomón
|OFC
|1994
|Sudán del Sur
|CAF
|2018
|Sudán
|CAF
|1958
|Surinam
|CONCACAF
|1962
|Tahití
|OFC
|1994
|Tayikistán
|AFC
|1998
|Tanzania
|CAF
|1974
|Tailandia
|AFC
|1974
|Tonga
|OFC
|1998
|Turkmenistán
|AFC
|1998
|Islas Turcas y Caicos
|CONCACAF
|2002
|Islas Vírgenes de EE. UU.
|CONCACAF
|2002
|Uganda
|CAF
|1978
|Vanuatu
|OFC
|1994
|Venezuela
|CONMEBOL
|1966
|Vietnam
|AFC
|1994
|Yemen
|AFC
|1986 / 1994
*Kosovo aún puede clasificarse a través de la repesca.
¿Qué grandes países nunca han ido al Mundial?
Getty Images
Varios países muy poblados nunca han participado en la Copa del Mundo masculina. India, con unos 1.460 millones de habitantes, es el más grande. En 1950 se clasificó por defecto tras la retirada de otros equipos de la zona, pero los altos costes de viaje y su preferencia por los Juegos Olímpicos les hicieron renunciar. Pakistán, con 255 millones de habitantes, tampoco ha destacado: el fútbol queda atrás frente al críquet y nunca ha superado el puesto 141 del ranking mundial.
Indonesia nombró al holandés Patrick Kluivert para intentar llegar al Mundial de 2026, pero cayó en la cuarta ronda de la eliminatoria asiática. Ya compitió como Indias Orientales Neerlandesas en 1938, pero nunca lo hizo como nación independiente.
Bangladesh, pese a su pasión por el fútbol, tampoco ha superado nunca la fase de grupos. En África, Etiopía es pionera: disputó la primera Copa Africana de Naciones en 1957 y la ganó en 1962, pero su mejor resultado fue caer 4-1 ante Nigeria en la repesca para Brasil 2014.
Filipinas vive un repunte de interés en el fútbol, aunque el baloncesto y el boxeo siguen dominando. Vietnam, con 101 millones de habitantes, alcanzó la tercera ronda de la fase asiática en 2022.
Muchos países esperan que el formato ampliado facilite su clasificación al Mundial. Selecciones como Finlandia y Venezuela podrían lograrlo algún día, pero para otras sigue siendo un sueño inalcanzable por sus escasos recursos.