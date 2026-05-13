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Finland Venezuela 2026Getty Images

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Países que nunca se han clasificado para la Copa del Mundo de la FIFA

World Cup

Los países más grandes que nunca han ido a un Mundial masculino de la FIFA

Para países como Brasil, Argentina, Inglaterra o Francia, clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA es casi una formalidad. Sus aficionados dan por hecho que superarán las eliminatorias y lucharán por el título.

Sin embargo, no todos tienen las mismas oportunidades: mientras la élite dispone de abundantes recursos, muchos equipos no pueden competir en igualdad de condiciones y nunca han alcanzado el gran escenario de la FIFA. También hay selecciones con rica historia que, por pura casualidad, jamás han logrado la clasificación. 

De cara al Mundial de 2026, que será el más grande de la historia, GOAL repasa los países que nunca han participado.

Lista de países que nunca se han clasificado para el Mundial

Venezuela v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images

Venezuela participa en las eliminatorias desde 1966 y sigue siendo la única nación de CONMEBOL que nunca ha llegado a la fase final, mientras que Finlandia, pese a contar con buenos jugadores, nunca ha encadenado una racha positiva en las eliminatorias.

La ampliación a 48 equipos en los Mundiales podría permitir que más países debuten, pero, de momento, muchas selecciones bien clasificadas aún esperan su chance. Albania ha mostrado jugadores trabajadores y talentosos, pero no ha tenido suerte en las eliminatorias. Malí y Burkina Faso suelen ser favoritos en África, sin embargo, tampoco han dado el paso final. Georgia ha mejorado mucho en los últimos años, llegó a octavos de la Euro 2024 y, con jugadores como Khvicha Kvaratskhelia (PSG) y Giorgi Mamardashvili (Liverpool), podría alcanzar el gran escenario en el futuro.

Aunque la escasa población dificulta la clasificación de algunos países, Curazao, con solo 156 000 habitantes, demostró que el tamaño no lo es todo al clasificarse para el Mundial de 2026. Montserrat, con entre 4.000 y 5.000 habitantes, es el miembro de la FIFA menos poblado, y las Islas Cook, con 17.000 habitantes diseminados por 2,2 millones de km² de océano, afronta enormes desafíos logísticos. San Marino y Gibraltar, con unos 34 000 habitantes cada uno, compiten en las eliminatorias de la UEFA y suelen tener dificultades incluso para ganar un partido.

PaísFederación Clasificada desde
AlbaniaUEFA1966
Samoa AmericanaOFC2002
AndorraUEFA2002
AnguilaCONCACAF2002
ArmeniaUEFA1998
ArubaCONCACAF1998
AzerbaiyánUEFA1998
BahamasCONCACAF2002
BahreinAFC1978
BangladeshAFC1986
BarbadosCONCACAF1986
BielorrusiaUEFA1998
BeliceCONCACAF1998
BenínCAF1974
BermudasCONCACAF1970
ButánAFC2018
Burkina FasoCAF1978
BurundiCAF1994
CamboyaAFC1998
Islas CaimánCONCACAF1998
República CentroafricanaCAF2002
ChadCAF2002
ComorasCAF2010
Islas CookOFC1998
ChipreUEFA1962
YibutiCAF2002
DominicaCONCACAF1998
República DominicanaCONCACAF1978
Guinea EcuatorialCAF2002
EritreaCAF2002
EstoniaUEFA1934 / 1994
EswatiniCAF1994
EtiopíaCAF1962
Islas FeroeUEFA1994
FiyiOFC1982
FinlandiaUEFA1938
GabónCAF1990
GeorgiaUEFA1998
GibraltarUEFA2018
GranadaCONCACAF1982
GuatemalaCONCACAF1958
GuineaCAF1974
GuyanaCONCACAF1978
IndiaAFC1954
KazajistánUEFA1998
KeniaCAF1974
Kosovo*UEFA2018
KirguistánAFC1998
LetoniaUEFA1938 / 1994
LíbanoAFC1994
LesotoCAF1974
LiberiaCAF1966
LibiaCAF1970
LiechtensteinUEFA1994
LituaniaUEFA1934 / 1994
LuxemburgoUEFA1934
MadagascarCAF1972
MalauiCAF1978
MalasiaAFC1974
MalíCAF2002
MaltaUEFA1974
MauricioCAF1974
MoldaviaUEFA1998
MontenegroUEFA2010
MontserratCONCACAF2002
MozambiqueCAF1982
MyanmarAFC2010
NamibiaCAF1994
Nueva CaledoniaOFC2006
NicaraguaCONCACAF1994
NígerCAF1978
Macedonia del NorteUEFA1996
OmánAFC1986
PakistánAFC1990
PalestinaAFC2002
Papúa Nueva GuineaOFC1998
FilipinasAFC1998
Puerto RicoCONCACAF1974
RuandaCAF1998
San Cristóbal y NievesCONCACAF1998
Santa LucíaCONCACAF1994
San Vicente y las GranadinasCONCACAF1994
SamoaOFC1994
San MarinoUEFA1994
Santo Tomé y PríncipeCAF2002
SeychellesCAF2002
SingapurAFC1978
Islas SalomónOFC1994
Sudán del SurCAF2018
SudánCAF1958
SurinamCONCACAF1962
TahitíOFC1994
TayikistánAFC1998
TanzaniaCAF1974
TailandiaAFC1974
TongaOFC1998
TurkmenistánAFC1998
Islas Turcas y CaicosCONCACAF2002
Islas Vírgenes de EE. UU.CONCACAF2002
UgandaCAF1978
VanuatuOFC1994
VenezuelaCONMEBOL1966
VietnamAFC1994
YemenAFC1986 / 1994

*Kosovo aún puede clasificarse a través de la repesca. 

¿Qué grandes países nunca han ido al Mundial?

FBL-WC-2026-AFC-QAT-IND-FANSGetty Images

Varios países muy poblados nunca han participado en la Copa del Mundo masculina. India, con unos 1.460 millones de habitantes, es el más grande. En 1950 se clasificó por defecto tras la retirada de otros equipos de la zona, pero los altos costes de viaje y su preferencia por los Juegos Olímpicos les hicieron renunciar. Pakistán, con 255 millones de habitantes, tampoco ha destacado: el fútbol queda atrás frente al críquet y nunca ha superado el puesto 141 del ranking mundial.

Indonesia nombró al holandés Patrick Kluivert para intentar llegar al Mundial de 2026, pero cayó en la cuarta ronda de la eliminatoria asiática. Ya compitió como Indias Orientales Neerlandesas en 1938, pero nunca lo hizo como nación independiente.

Bangladesh, pese a su pasión por el fútbol, tampoco ha superado nunca la fase de grupos. En África, Etiopía es pionera: disputó la primera Copa Africana de Naciones en 1957 y la ganó en 1962, pero su mejor resultado fue caer 4-1 ante Nigeria en la repesca para Brasil 2014.

Filipinas vive un repunte de interés en el fútbol, aunque el baloncesto y el boxeo siguen dominando. Vietnam, con 101 millones de habitantes, alcanzó la tercera ronda de la fase asiática en 2022.

Muchos países esperan que el formato ampliado facilite su clasificación al Mundial. Selecciones como Finlandia y Venezuela podrían lograrlo algún día, pero para otras sigue siendo un sueño inalcanzable por sus escasos recursos.

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