El padrastro de James Rodríguez lo confirma: "Hubiera preferido ir al Atlético de Madrid"

Juan Carlos Restrepo también habló y dio más luces sobre lo que pasó entre su hijastro, el Real Madrid, Atlético y Napoli.

"Hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que rechazó (...) Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer, porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español. Sinceramente al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo" fueron las palabras de James Rodríguez a Gol Caracol que dejaron entrever que sí estuvo muy cerca de llegar al en el pasado mercado de fichajes.

Y esa conjetura a la que buena parte de la afición y prensa llegó, fue confirmada por Juan Carlos Restrepo, padrastro del colombiano, en diálogo con Radio Marte: "James hubiera preferido ir a Atlético Madrid en caso de una transferencia. Esto no significa que no hubo intentos y apreciaciones de otros clubes también. Se siente cómodo en , a nivel personal, y no estaba convencido de cambiar de país", aseguró.

Restrepo desconoce las razones exactas del por qué se frustró la llegada de James al 'Colchonero', pero confirmó el interés que hubo: "La negociación estuvo allí, puede ser que el partido amistoso de verano haya influido. Pero al final, el Real, que quiere dominar en España y en el mundo, todavía considera que el jugador es importante para su equipo y decidió no venderlo. Esta era la posición oficial".

Sobre las posibilidades que tuvo Rodríguez de recalar en el de Carlo Ancelotti, las cuales también fueron mencionadas por el futbolista, Restrepo indicó que su hijastro se sentía más cómodo en España, buscando revancha ante Zidane en el cuadro Blanco: "No creo que James haya cerrado las negociaciones con el Nápoles, un club importante con grandes perspectivas, entonces con Ancelotti hay una gran estima humana y profesional como la conoce cualquiera. En mi opinión, como padre adoptivo de James, creo que el punto era que para que alguien como él fuera transferido, debes estar de acuerdo en muchas partes y de muchas maneras. Creo que quedarse en España era la mejor posibilidad, especialmente si podía quedarse en Madrid. Cualquiera que sea el club del futuro, esperamos que las piezas del rompecabezas se unan como no lo hizo el año pasado. Si será un club importante como el Nápoles, bienvenido".

De hecho el '10' guarda especial afecto por el equipo napolitano donde encontraría en David Opina a un aliado importante en su proceso de adaptación y consolidación: "No tiene nada contra Nápoles. Él y Ospina tienen una gran relación, profesional y humana. Si no ha llegado a Nápoles, es solo porque algunos factores no han coincidido. Cuando se enteró del Atlético, puso esa posibilidad en la cabeza en comparación con las demás por muchas razones, especialmente la familia que mencioné anteriormente", finalizó.