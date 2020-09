Paco Jémez: "A Messi le han engañado y le han ninguneado"

El ex entrenador del Rayo Vallecano ha valorado la complicada situación que vive el Barcelona este verano a pesar de la continuidad del 10.

Paco Jémez suela analizar el fútbol y todo lo que le rodea con opiniones que no dejan indiferentes a nadie. El ex entrenador del se ha mojado ahora sobre la situación de Lionel Messi en el Barcelona y todo lo que contó en su entrevista exclusiva a Goal en la que desveló que se quedaba.

“Es una situación complicada. A veces dices: no voy a hablar para no liarla más. He visto la entrevista y, aunque me ha parecido muy sincera, ha habido momentos en los que me ha dado la sensación de que se ha mordido la lengua. Pero creo que no se la va a morder. Es una gran noticia que Messi se quede en el fútbol español y en el Barça pensarán lo mismo, pero yo no estaría tan contento porque Messi no se ha quedado a gusto. Messi se ha quedado porque le han obligado”, dijo Jémez en el canal de Youtube ídolos.

Messi, ¿engañado y ninguneado?: “Si es verdad lo que ha dicho, a Messi le han engañado y le han ninguneado. Eso no es buen asunto. Fíjate lo que te digo, si yo fuera presidente del Barça, haría todo lo posible por que Messi se marchara. Porque si no, lo va a reventar. Ya se vio. Estaba deseando en cuanto le dijeron dos preguntas de qué tal el proyecto, de qué había pasado este año... Empezó a endiñar para todos lados y eso va a ser una tónica porque es un jugador resentido. Es un jugador al que, según su punto de vista, le han engañado y no le han hecho caso. Y es el mejor del mundo, ¿qué esperas? ¿Que va a ser una balsa de aceite? Los periodistas se van a poner las botas este año. A la mínima, va a haber tiros, fuego cruzado para todos lados”.

El papel de Koeman: “Dejar ir a Messi también es muy difícil. Yo también lo entiendo. Yo lo que sí tengo claro, por lo menos como entrenador, es que no me gustaría tener a Messi a disgusto. Koeman tiene un muerto importante encima que ni se ha comido ni se ha bebido. Se lo ha encontrado, que muchas veces nos pasa a los entrenadores. Encontrarte con un problema que han generado otras personas. Llegas allí y resulta que el que lo tiene que arreglar y asumir eres tú”.



¿Tiene arreglo el distanciamiento Bartomeu-Messi?: “Nosotros sabemos lo que nos han contado. A mí me gustaría saber todo. He oído una parte, me falta oír a la otra. No se trata de creer a uno o a otro. Se trata de que hay un problema. Y ese problema no se va a resolver porque Messi se quede en el . Ese problema está ahí y los problemas cuando son personales, lo digo por propia experiencia por lo que he vivido yo este año en el Rayo Vallecano también, cuando se van acrecentando y engordando… al final revientan y explotan. ¿Se pueden arreglar? Sí, si hay predisposición por las dos partes. Siempre se pueden arreglar, pero llega un momento, cuando hay tanta animadversión, que es prácticamente imposible reconducir las cosas y esto no viene de hace dos días. Hay problemas que se enquistan y la mejor solución es tirar cada uno para su lado. Porque seguir juntos, si no arreglas el problema, es un cristo para todo el mundo que vive alrededor”.