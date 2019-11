Pablo Punyed: “Contento que vengo a un grupo unido”

El jugador es la novedad en el equipo de Carlos De los Cobos.

Pablo Punyed regresó a la Selección de El Salvador tras dos años de no haber sido tomado en cuenta, ya que la última convocatoria la tuvo con Eduardo Lara cuando el colombiano lo llevó a la Copa UNCAF del 2017, siendo parte importante dentro del equipo titular.

En conferencia de prensa, tras su primer entrenamiento con la Selecta, Punyed dijo: “Estoy contento que vengo a un grupo unido, que está encarando estos partidos con mucha responsabilidad. Muy contento y orgulloso de estar de regreso”.

El volante de la Primera División de confesó que nunca se sintió afuera de la Selecta, a pesar de que no era llamado: “Yo siempre me considero parte de la selección sea llamado o no, nunca me fui, soy un seleccionado y muchos de ellos son mis compañeros con los que he jugado antes”.

Punyed tendrá toda esta semana para demostrarle al seleccionador Carlos De los Cobos que está en condiciones de pelear por un puesto en el equipo titular, sobre todo con la ausencia de piezas como Diego Coca, Andrés Flores y Gerson Mayén.