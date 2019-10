Pablo Aguilar sigue ilusionado con volver a la selección de Paraguay

El defensa de Cruz Azul habló de cómo se produjo el cortocircuito, que hasta hoy lo mantiene alejado de la Albirroja.

Pablo Aguilar es un referente del fútbol paraguayo en , siendo pieza clave partido tras partido en la ‘Máquina Cementera’.

Pero ese buen rendimiento parece no ser suficiente para que el defensor central sea llamado a vestir la camiseta del combinado de su país, al menos por ahora.

"Cuando estaba el profe Chiqui Arce no me gustaban algunas cosas, pero es normal, a algunos le puede gustar y a otros no. Lo respeto mucho por lo que ganó”, recordó Aguilar en -alusión al roce con el ex-DT de .

"En una de esas le había dicho que no quería ir para uno de esos combos y desde esa vez nunca más fui llamado, pero la ilusión siempre está”, aseguró el futbolista de 32 años.

“Hay que seguir creyendo y trabajando. Nunca más tuve ningún acercamiento con la gente de la selección. Yo lo respeto mucho a Chiqui Arce, pero en ese momento había cosas de su trabajo que no me gustaban”, concluyó.

Eduardo Berizzo, actual entrenador de la selección de Paraguay, no ha considerado aún a Pablo Aguilar para sus convocatorias. ¿Lo tendrá en cuenta más adelante?.