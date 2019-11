Pablo Aguilar es sondeado por uno de los ‘grandes’ de Paraguay

El defensor de Cruz Azul reconoció que lo están tentando con volver a jugar en el fútbol guaraní.

Las posibles idas y venidas de jugadores va ganando espacio en el mundo fútbol en estos días y comienzan las primeras consultas, con intenciones de negociar seriamente.

Este es el caso de Olimpia, que mientras tiene la mente en el final del campeonato, también planifica lo que será su Temporada 2020 y en ese sentido anda tras los pasos del defensor Pablo Aguilar, actualmente en el de .

El mismo futbolista reconoció este viernes el acercamiento del club franjeado y el interés que tiene en contar con su concurso. “Están hablando con mi representante, se comunicaron entre ellos", comentó Aguilar a la AM1080 de Asunción.

El jugador formado en Sportivo Luqueño admitió que no será fácil la negociación y su salida del equipo mexicano está complicada. "Me queda año y medio de contrato con el Cruz Azul, el que me quiera tiene que hablar con ellos. La gente del Olimpia está hablando con mi representante, pero está muy complicada mi ida a , Cruz Azul tiene la última palabra”, manifestó.

¿Cómo tomarían los hinchas de Luqueño que Aguilar vuelva a Paraguay, pero con otra camiseta?.

“Yo soy hincha fanático de Sportivo Luqueño, todo el mundo sabe eso, pero soy profesional”, respondió el defensa central, de 32 años.

Olimpia está a un paso de un nuevo título en el fútbol paraguayo y su objetivo es pelear algo importante a nivel internacional, el próximo año.