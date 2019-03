Otro paso a la igualdad: la Selección chilena femenina ya cuenta con camarín propio en el Estadio Nacional

A la Selección chilena femenina se le cumplió un derecho merecido, otro paso a la igualdad: inaugurar su propio camarín en el principal coliseo del país, el cual se constituye como un espacio acondicionado para el uso exclusivo del combinado que actualmente se prepara para disputar la Copa del Mundo de Francia 2019.

Las subcampeones de América recibieron esta jornada su propio lugar en el Estadio Nacional, lo que hasta ayer era privilegio exclusivo del plantel masculino, acompañadas por el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, por la ministra de Deportes, Pauline Kantor y la Susbecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas.

El vestuario consta de 24 puestos personalizados con el nombre y la fotografía de cada una de las jugadoras que han sido parte del proceso al mando de José Letelier.

“Con esto damos un paso para comenzar a saldar una deuda histórica con nuestro fútbol femenino. Otro paso más hacia la igualdad en el deporte, para que no existan más distinciones de género. Las condiciones para hombres y mujeres deben ser las mismas“, sostuvo Kantor.

La iniciativa fue valorada como un avance importante en la reducción de las brechas aún existentes con el fútbol masculino. “Por fin tenemos casa propia en el Estadio Nacional. Lo merecemos por lo que hemos logrado. Llevamos muchos años luchando porque se empareje la cancha y que las desigualdades sean cada vez menores. Este es un avance gigante como muchas de las cosas que se han dado este año“, señaló Daniela Pardo, quien estuvo en la actividad junto a Natalia Campos, Valentina Díaz, Rosario Balmaceda y Javiera Toro.

Con el objetivo de reconocer el legado de la primera Selección femenina, el Ministerio incluyó en el llavero del vestuario una imagen del equipo que disputó el Sudamericano de la categoría en Brasil 1991, el primer torneo oficial disputado por representativo de mujeres.

“Es justo recordar a quienes fueron las primeras en abrir el camino. Fueron ellas quienes derribaron barreras y estereotipos. Muchos las señalaron con el dedo tratándolas de marimachos por atreverse a practicar un deporte que la sociedad creía exclusivo para los hombres”, añadió la Ministra del Deporte.

La Selección debutará el 11 de junio ante su similar de Suecia. Posteriormente jugarán ante Estados Unidos (16) y Tailandia (20) en búsqueda de un lugar entre los 16 equipos clasificados a las rondas finales del certamen en el que Chile será debutante absoluto por el Grupo F.

