A pesar de la trabajada victoria por 1-0 del Jeddah United sobre el Al-Hazm el viernes, en la jornada 27 de la Liga Profesional Roshen, «The Brigadier» recibió otro golpe desde Marruecos.

El partido supuso el regreso a la acción de Youssef El-Nesyri tras recuperarse de una lesión reciente, pero no logró rendir al nivel requerido.

Según el diario saudí Al-Riyadiah, Youssef El-Nesyri sufrió una lesión durante el partido contra el Al-Hazm y se someterá hoy, sábado, a un examen médico para determinar el tiempo de su ausencia y la duración de su tratamiento.

La ausencia de Al-Nusairi provocará una nueva crisis para el Al-Ittihad, que claramente está sufriendo por los resultados y la falta de opciones ofensivas.

Al-Nusairi no ha podido mostrar todo su potencial desde que se unió al Al-Ittihad en el reciente mercado de invierno, tras haber marcado cuatro goles y repartido una asistencia en 10 partidos entre varias competiciones nacionales y continentales.

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