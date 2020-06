Otra acusación de racismo contra Maxi López

Marcelo Benevenuto reveló que el ex-River le dijo "negro de m..." en un partido entre Botafogo y Vasco Da Gama en 2019.

El asesinato de Goerge Floyd a manos de un policía estadounidense generó indignación alrededor del mundo. El mundo del fútbol se expresó durante el fin de semana y muchos jugadores se unieron a las manifestaciones en apoyo al movimiento #BlackLivesMatter. Y en esta misma línea, Marcelo Benevenuto hizo público un hecho de racismo que sufrió por parte de Maxi López, a quien no es la primera vez que lo acusan de algo semejante.

"Fue el jugador más estúpido contra el que jugué en mi carrera. Lo marqué todo el partido, nos empujamos en el área, él me empujó algunas veces pero después, empezó a decirme que era un negro de mierda...", reveló Benevenuto, marcador central de 24 años. "Respiré hondo muchas veces. No le hice nada en el partido y esto no lo hablé con nadie.Si hubiera podido jugar contra él de nuevo no sé qué hubiese pasado", agregó.

López había quedado demorado en una comisaría en su paso anterior por el fútbol brasileño luego de un partido entre Gremio y Cruziero, por las semifinales de la 2009. Fue Elicarlos en aquella ocasión quien lo denunció por haberle dicho "mono" en una discusión.