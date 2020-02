Osvaldo contestó los silbidos de los hinchas de River: "Me chupa un huevo"

Dani volvió a jugar al fútbol en el Monumental y tuvo un recibimiento hostil cuando ingresó en lugar de Dátolo.

Entre muchos silbidos y cargadas a Boca, Daniel Osvaldo volvió a la actividad en con la 12 en la espalda y los del Millonario se encargaron de recordarle los últimos triunfos en el Superclásico.

"Me lo esperaba...", arrancó diciendo el delantero cuando le preguntaron en la telvisión luego de que finalizara el partido por el recibimiento de los hinchas de River. Pero enseguida agregó: "Me chupa un huevo". Fiel a su estilo, el tiempo pasa pero las mañas del Dani Stone no cambian.