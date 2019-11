Osorio se disculpa con la prensa: "Fui inoportuno, precipitado y altanero"

El técnico del Verdolaga reconoció que no tuvo una buena actitud con los medios tras el empate con Junior en el Atanasio.

Reconocer los errores es de sabios, dice el refrán, y Juan Carlos Osorio ha tenido la gallardía de admitir su "altanería" ante los medios de comunicación en la pasada rueda de prensa tras el empate 2-2 de Atlético Nacional con Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot, en el duelo por la tercera fecha de los Cuadrangulares.

El técnico Verdolaga fue fuertemente criticado por su dura actitud con los periodistas que asistieron en su comparecencia, en la que usó un tono fuerte, se negó a contestar algunas preguntas y hasta se burló de los comunicadores.

"Aprovecho la oportunidad para ofrecer mis más sinceras disculpas a quienes estaban en la rueda de prensa pasada. Fui inoportuno, precipitado y altanero", afirmó el DT este martes en la previa al duelo con Junior en Barranquilla. "Estaba Verraco", apuntó.

De igual manera, Osorio aseguró que le "frustra" generar más de cinco oportunidades de gol y no concretar. "Me ofusco con los míos, pero todos somos responsables, no solo los delanteros" , señaló.

En cuanto al partido vital de mañana ante Junior en Barranquilla, el Míster reveló que Cristian Mafla y Vladimir Hernández serán titulares y que saldrá a jugar de una manera similar al encuentro ante Tolima en Ibagué en busca de los tres puntos.

"Este partido me parece que será similar al de Tolima. Vamos a encontrar un equipo que va a salir más y nosotros debemos competir de igual y buscar ser valientes para competir. Me ilusiono y espero que con el equipo que vamos a presentar en Barranquilla nos hagamos merecedores del triunfo" , concluyó.