Óscar García está muy cotizado: «Un club holandés se ha interesado por él en el Ajax»

Óscar García no falta de interés, según publicó el jueves el periodista Matteo Moretto, de Marca, en X. Al final de esta temporada, el Ajax mantendrá conversaciones con el español de 53 años.

Según Moretto, su continuidad dependerá de los resultados en los tres últimos partidos de Liga y de la clasificación para la fase previa de la Liga de Campeones.

En mayo, el director técnico Jordi Cruijff se reunirá con García. Su contrato como técnico del Jong Ajax vence en 2027.

Tras su ascenso al primer equipo, aún no hay anuncios sobre la próxima temporada; habrá que esperar.

Moretto asegura que García tiene muchas opciones: «Hay equipos holandeses, franceses y españoles interesados en García, que ya han solicitado información al Ajax».

El periodista español, colaborador de Fabrizio Romano, no revela nombres.

Este sábado, como técnico interino, García afronta un reto mayúsculo: recibir al campeón PSV en el Johan Cruijff ArenA.