Óscar García, en el punto de mira en el Ajax: «En serio, entrenador, ¿qué sentido tiene esto?»

Óscar García ha sido duramente criticado tras el partido del Ajax contra el sc Heerenveen. El analista deESPN Bram van Polen lo acusa de «sacrificar» a su equipo.

«No era mi grupo», afirmó tras perder 1-2 contra el FC Utrecht. «Llegué como tercer entrenador. Mi trabajo es sacar lo mejor de ellos. Si juegan aquí es porque alguien los consideró lo suficientemente buenos para el Ajax».

El Algemeen Dagblad las tachó de «torpes», pero Van Polen va más allá en De Eretribune: «Ha echado la culpa al grupo», afirma el exjugador del PEC Zwolle.

«Si fuera el capitán, le diría: ¿en serio, entrenador, qué sentido tiene esto?». Y añade: «Un técnico debe respaldar a su grupo y nunca hacer públicas estas cosas; eso se queda en casa».

Ronald Waterreus, en cambio, lo entiende: «No es lo más inteligente, pero tiene razón. Parece un técnico que sabe que no seguirá con estos jugadores. Si fuera el capitán, simplemente me tomaría un café con él».

Aun así, le sorprende el cambio de actitud de García. «Cuando llegó, decía que el Ajax estaba bajo para la calidad de la plantilla; ahora que no funciona, la culpa es de los jugadores. Si fuera un veterano, iría y le diría: amigo, ¿qué tal?».

Karim El Ahmadi prevé un verano de fichajes ajetreado para Jordi Cruyff: «Esto indica que habrá muchos cambios en el Ajax».