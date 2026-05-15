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Óscar GarcíaESPN
Sydney Jordan

Traducido por

Óscar García deja boquiabierto al periodista de ESPN: «El Ajax será campeón la próxima temporada»

Ajax
Eredivisie
O. Garcia

Cristian Willaert se sorprendió por las declaraciones de Óscar García en ESPN. El entrenador interino del Ajax mostró gran confianza en el futuro del equipo y pronosticó ganar la liga la próxima temporada.

García quiere seguir como entrenador del Ajax, asegura haberse enamorado del club y disfrutar trabajando con su gente: «Es un club grande y fantástico. Ya lo he dicho antes y sigo creyéndolo: la próxima temporada el Ajax será campeón». 

Sorprendido, Willaert le pide confirmarlo y García insiste: «¿Pero contigo como entrenador? ¿Crees que es posible?», pregunta el periodista. 

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«Conmigo o con otro entrenador, pero estoy seguro de que el Ajax será campeón la próxima temporada», afirma García con determinación. «¿Cómo puedes estar tan seguro, si estáis, no sé, a quinientos puntos del PSV? Tienen una plantilla fantástica y un entrenador fantástico», pregunta el atónito reportero de ESPN.

El técnico recuerda que tras el verano el marcador se pone a cero. Willaert insiste: con pocos recursos, ¿cómo construirá el Ajax un equipo campeón? 

«Esa no es una pregunta para mí», responde García, y añade: «Realmente creo en ello». Luego señala la clave del éxito: «Solo hay que ganar más partidos que los demás. Con buenas actuaciones, debería salir bien». 

Willaert no se conforma con la respuesta de García y pregunta cómo hará el equipo para rendir mejor que la temporada pasada. El jugador del Ajax titubea y luego afirma que hay que trabajar duro: «Creo en el trabajo duro y Cruijff tiene sus planes. Estoy seguro de que funcionará».

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