Óscar Cerén habla sobre el proceso de recuperacion de su lesión

El jugador de Alianza se lesionó el pasado mes de marzo.

El pasado 4 de marzo, Óscar Cerén realizó un mal giro en el partido que ganó su equipo Alianza 2-1 a El Vencedor, acción que le que provocó una lesión en la rodilla.

En conversación con el “Grupo Dutriz”, el volante de los paquidermos expresó: “Gracias a Dios ya estoy bien, estoy en la etapa de fortalecimiento muscular más los trabajos que me ha dado el profesor Mario Villatoro. Por ahora no he trabajado lo adecuado, solo los de ejercicio de fortalecimiento”.

“La ventaja ahora es que tendré el tiempo suficiente para recuperarme, es lo único bueno que le saco a todo este encierro, me dará la oportunidad de alcanzar el mismo nivel que mis compañeros”, agregó el habilidoso volante y hermano de Darwin, jugador del .