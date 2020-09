'Operación Luis Suárez': las claves del Barcelona, del Atlético y del jugador

El fichaje, bloqueado por decisión unilateral de Bartomeu; Suárez 'presiona': o juega en el Atleti, o se quedará en Barcelona

El traspaso de Suárez, bloqueado. Luis Suárez y el habían llegado a un acuerdo para rescindir su contrato, que expiraba en junio de 2021 y que tenía una opción prorrogable por otro año más si el charrúa disputaba el 60% de los partidos. La directiva del Barça pactó pagarle el 50% de su sueldo anual a Suárez para acelerar su marcha y cuando todo estaba listo para firmar el finiquito, el asunto se frenó. Primero, se demoró porque faltaba una documentación relativa al finiquito del uruguayo y horas después, se estancó porque, cuando el presidente Bartomeu tuvo noticias de que Suárez se iba al Atleti, decidió pararlo todo para sorpresa de su directiva y enfado de Suárez.

Bartomeu, como el perro del Hortelano: ni come, ni deja comer. Hace días le empujó a salir del club y ahora, cuando habían llegado a un acuerdo para solucionar su marcha, el presidente decide vetar la posibilidad de jugar en el . Se trata, según ha podido saber Goal, de una decisión personal del presidente, que se niega a facilitar las cosas al Atleti. Cabe decir que la decisión de Bartomeu es incluso contraria a la de otros miembros de su junta, que le han hecho ver la necesidad de desprenderse del uruguayo a toda costa, para poder aliviar masa salarial y poder tener el dinero suficiente para poder fichar en este mercado.

Un ‘veto’ sorprendente. Nadie entiende que Bartomeu ahora se niegue a dar luz verde a la marcha de Suárez del club. Primero, porque fue el Barça el que pidió a Suárez que se fuera. Segundo, porque fue el propio Koeman, a petición de la directiva, el que le trasladó que sobraba. Tercero, porque nadie de la directiva le sugirió que el Atleti era un destino vetado. Y cuarto y más importante, Suárez, el tercer máximo goleador de la historia del club, está sorprendido de ver cómo el presidente ha ‘regalado’ a Rakitic y Arturo Vidal, mientras para él y para Messi, los dos mejores jugadores del club durante los últimos años, todo son promesas incumplidas. Suárez no se explica cómo el hombre que quiere echarle del Barça sea el mismo que vete su próximo equipo.

Aguantar la presión. Si el Barça sigue bloqueando la operación de Suárez, se encontrará con un grave problema. No liberará masa salarial, tendrá que seguir pagándole 14 millones netos por temporada al uruguayo y se quedará con un jugador a disgusto en la plantilla. Pero aún hay más. Si Suárez no sale delBarça en dirección al Atleti, el Barça dejará de tener un dinero que necesita como el comer para tapar agujeros y poder fichar en este mercado. Suárez lo sabe y precisamente por eso, jugará su baza: o se va al Atleti o se queda en el Barça. Toda una "patata caliente" para Bartomeu...y para los fichajes que pide Koeman. Veremos quién aguanta mejor la presión.

Acuerdo verbal Suárez-Atlético de Madrid. Pese a que, lógicamente, no hay un acuerdo firmado entre Luis Suárez y el conjunto rojiblanco, sí existe un compromiso verbal entre ambas partes, supeditado a que el uruguayo sea capaz de desvincularse del equipo azulgrana y llegue con la carta de libertad bajo el brazo. Si se dan esas condiciones, el Atlético se compromete a firmarle dos temporadas a Suárez, que cobraría 9 millones netos por cada ejercicio.

La hoja de ruta del Atleti, invariable. Pese a que Bartomeu está empujando para torpedear el fichaje de Suárez por el equipo del Cholo Simeone, el Atlético no piensa variar su hoja de ruta. No puede pagar una cantidad por traspaso, como pretende el presidente azulgrana, so y sólo accedería a cerrar la operación si el futbolista llega como agente libre. La directiva del Atleti no piensa ceder en su oferta: si en las próximas 48 horas la operación sigue bloqueada, optará por activar otras opciones de mercado, atendiendo a otros objetivos como Edinson Cavani (agente libre) o Luis Suárez (delantero colombiano del ), que también son del agrado de Simeone.Morata ya es jugador de la y el Atleti tendría que cerrar un delantero antes del 5 de octubre.