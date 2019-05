"Operación Rodrigo": El Valencia no está dispuesto a vender por vender

El delantero tiene una cláusula de 120 millones de euros

Después de la gran fiesta, regresa la dictadura del mercado. Después de varios días de celebración tras la conquista de la , la plantilla se ha cogido unas merecidas vacaciones y ahora comienza el turno de los despachos. Sobre la mesa, la política de compras y ventas. Y en cuanto a las posibles salidas, el CF ya sabe que hay un nombre propio con muchas posibilidades de poder salir del club: Rodrigo Moreno. Según ha podido saber Goal, no se trata de que Rodrigo tenga en la cabeza marcharse de un equipo donde se siente feliz, ni de un club que le ha tratado de manera exquisita, ni de abandonar una afición que le ha arropado y tratado con cariño.

La prioridad de Rodrigo no pasa por irse del Valencia, como la del club tampoco pasa por su venta este verano. Rodrigo no ha planteado marcharse a nadie del club y en las oficinas de Mestalla no existe una necesidad imperiosa de prescindir de un jugador importante. Lo que sí es un secreto a voces es que el futuro de Rodrigo dependerá de qué oferta formal llegue al club, de la cuantía de esa oferta y sobre todo, de que el club en cuestión que llegue sea del agrado de Rodrigo. Imperará, por tanto, la ley del mercado. Rodrigo tiene una cláusula de rescisión disuasoria de 120 millones de euros. Una cifra inasumible para muchísimos posibles compradores que quieren fichar a Rodrigo, pero siempre por debajo de esa cantidad prohibitiva. Por lo tanto, cualquier operación para su salida de Valencia implicaría una negociación de club a club, en la que tendrían que alinearse tanto los intereses del delantero como los del club ché.

Mateu Alemany, Director General del club, estudiará con tranquilidad las posibilidades del mercado y las ofertas formales que lleguen a Mestalla. Sabe que Rodrigo es un jugador importante, que no hay muchos atacantes de su nivel en el mercado y que él es feliz en Valencia. Si llega una oferta que satisfaga a ambas partes, se valorará, pero no se venderá por vender. Es obvio que en el club saben del interés de varios equipos por Rodrigo, pero el Valencia tiene la sartén por el mango y esperará que vayan llegando esos ofrecimientos y se trasladen al club. En la “carrera” por Rodrigo están varios clubes: existe interés de FC , , Nápoles, AS y un par de equipos ingleses. En caso de que algunos de esos clubes den un paso adelante y se pongan en contacto con el Valencia, tendrán que pujar fuerte por el fichaje. Según le consta a Goal, cualquier oferta por Rodrigo de menos de 60 millones no sería tenida en cuenta.

Sin embargo, el mensaje que traslada el Valencia CF es claro: vender a Rodrigo no es una prioridad, ni una necesidad. Existen otros activos que tienen salida en el mercado, como Neto o Santi Mina, con varias ofertas para un posible traspaso, y podría darse la circunstancia de que el Valencia, obligado hace meses a vender por 45 millones de euros - que ahora mismo sería por bastante menos según confirmó Alemany-, pudiera alcanzar esa cifra sin tener que desprenderse de Rodrigo. A pesar del ruido mediático con Rodrigo, el Valencia está tranquilo: si llega una buena oferta, se hará caja con él. En caso contrario, Rodrigo seguirá siendo jugador del Valencia, porque el delantero está integrado en el grupo y sigue siendo importante para el proyecto deportivo de Marcelino. El Valencia no va a vender por vender.

Rubén Uría