Operación Neymar: Por qué el Barça no para de ofrecer jugadores al PSG

Traspasar jugadores es la única fórmula que tiene el Barça para encajar la ficha de Neymar en sus cuentas

¿Por qué el Barça está ofreciendo jugadores al en la Operación Neymar? Esa es la pregunta del millón que se hacen muchos aficionados. En primer lugar, porque el FC no va sobrado de dinero, como se demostró cuando tuvo que recurrir al factoring para reunir el dinero para pagar la cláusula de Antoine Griezmann. Y en segundo lugar, porque para afrontar una operación de tanto dinero como la del fichaje de Neymar sin gravar su economía y poner en peligro la salud financiera del club, necesita traspasar o ceder jugadores imperiosamente, porque es la única fórmula para cuadrar sus cuentas y no rebasar su tope salarial.El PSG necesita dinero. Cuanto más, mejor, para firmar a un jugador de la talla de Neymar. Y la cuestión es que el Barça, después de los esfuerzos por Antoine Griezmann, De Jong y Junior Firpo, no tiene el dinero que está reclamando el PSG. O al menos, no puede pagar la cantidad exigida en un único pago. Por eso ofreció primero la cesión, luego el plago a plazos y ahora, sigue insistiendo en ofrecer jugadores como moneda de cambio. Y lo hace, entre otras cosas, porque sólo así, traspasando o cediendo, podría encajar una ficha como la de Neymar cuando está cerca de rebasar el límite de coste de plantilla recomendado por las autoridades futbolísticas.

Supongamos que el Barça acaba pagando unos 140 “kilos” al PSG por Neymar. El club cargaría su economía con la ficha que cobra el brasileño más la amortización del fichaje. Es decir, serían 140 millones, a dividir entre 6 temporadas (el límite de duración posible de un contrato). Unos 23.3 millones a los que habría que sumar los 60 millones brutos (30 netos) que percibe de ficha, con lo que cargaría el coste de plantilla en unos 83 millones de euros. Una auténtica salvajada, una cifra insostenible cuando tiene en la plantilla fichas como las de Messi, Griezmann, Suárez o Piqué. Números imposibles de cuadrar…salvo que el Barça meta en la operación por Neymar a jugadores. Sobre todo, traspasados. De ahí que el Barça, que sabe del riesgo financiero que asume, haya ofrecido primero a Coutinho, luego a Rakitic, más tarde a Dembélé y finalmente, a Todibo . Si el club lograse convencer a esos jugadores de entrar dentro de la operación, computaría ingresos por traspaso y ese factor aumentaría su límite de coste de plantilla, al margen de ahorrarse su ficha.

Esa es la única vía posible para poder asumir la ficha de Neymar. Y por eso el club azulgrana presiona para que los que se vayan sean Rakitic y Dembélé. Con el croata fuera, el club ahorraría unos 16 millones brutos al año (8 netos); y con el francés, liberaría 24 “kilos” de masa salarial, porque Ousmane percibe unos 12 millones netos anuales. Ambos sueldos, unidos al de Coutinho (otros 13 netos), significarían un ahorro en fichas de unos 33 “kilos” netos al año, 66 brutos. Es decir, justo el hueco que necesitan para poder encajar la ficha de Neymar Junior sin gravar su economía. De ahí que el Barça insista, por tierra, mar y aire, en convencer a varios jugadores de que salgan traspasados – e incluso cedidos- al PSG, como moneda de cambio y parte de la operación Neymar. No va a ser fácil. Eso sí, es la única fórmula que maneja el Barcelona si quiere que el regreso del brasileño se haga realidad. O traspasa jugadores, o fichar a Neymar parece imposible.