Omar Rodríguez: “Hay jugadores que sólo vienen a robar a Cruz Azul”

El exfutbolista de la Máquina se expresó sobre las últimas contrataciones que han hecho los celestes.

Para Omar Rodríguez Álvarez, campeón con en el invierno 1997, el conjunto de La Noria ha cobijado futbolistas que han priorizado el dinero por encima del tema deportivo.

“Al final de cuentas es el esfuerzo que ponen, vienen, no sólo en Cruz Azul sino en muchos equipos, hay jugadores que vienen nada más a robar”, dijo el canterano celeste.

“Realmente no vienen a romperse la madre como lo hacíamos en todo momento, bien o mal pero trataba de romperme la madre, trataba de cumplir, era mi sueño. Ahora nada más vienen a ganar dinero, la fotografía y el peinado, no muestran ganas”, agregó durante la presentación de un partido de leyendas que se jugará en el Estadio Azul.

Rodríguez, quien también jugó para , y , explicó. “Siempre he dicho que la mayor parte de la culpa es de los jugadores, ya los directivos se encargarán de traer a los equipos”.

El defensor aseguró que el equipo de Pedro Caixinha debe contar con más futbolistas provenientes de las Fuerzas Básicas, mismas de la que se destapó Julio César Domínguez, titular con la institución a la que se le ha negado el título por más de 20 años.

“La ‘Vitola’ decía que no hay jugadores que sean de Cruz Azul, sólo hay uno, el ‘Cata’ Domínguez, salió de fuerzas básicas, es tener un equipo fácil. No puedes pensar en un campeonato cuando la gente no viene de abajo, no viene de sangre azul, de fuerzas básicas porque ellos se rompen la madre por la camiseta y el escudo”, manifestó quien formara parte de selecciones menores en la década de los noventa.