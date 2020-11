Omar Labruna comparó el descenso de River con la crisis de Colo Colo

El ex técnico del Cacique relacionó el momento de los dirigidos por Gustavo Quinteros con lo ocurrido en el Millonario en 2011.

El otrora técnico de , Omar Labruna, comentó el duro presente que vive el Cacique y comparó su situación con la River en 2011, año que descendió a la Nacional B en el fútbol argentino.

“Se parece, con todo el sentimiento que tengo con River, en las malas administraciones, en contratar jugadores que no estaban en ese momento para el club, en no creer en un cuerpo técnico, en cambiarlos”, dijo el hijo de Ángel Labruna, uno de los mejores jugadores de la historia del Millonario, en diálogo con La Tercera. “Las malas administraciones llevan a la institución a que después le pase lo que le pasó a River. Esperemos que no sea el caso de Colo Colo”, complementó.

El ex director técnico de y justificó su visión de esta manera: “Cuando descendió, en River el presidente era Daniel Pasarella, que fue un grande como jugador y entrenador, pero en la gestión como presidente no le fue bien porque pensó que desde la oficina se pueden armar un montón de cosas. Ojalá puedan salir de esta situación”.

Asimismo, el nacido en Buenos Aires aclaró que los rivales de los albos “ven que es un equipo vulnerable, que no está fuerte anímicamente, que no lastima ofensivamente. Los rivales te salen a jugar de igual a igual, eso le pasó a River. Le está pasando a Colo Colo, cualquiera viene a Macul a jugar de igual a igual. Antes se metían todos atrás y jugaban de contragolpe (...) Hoy el fútbol es muy parejo. Los rivales ya te pierden el respeto, no miran que en frente está la camiseta de Colo Colo".

Finalmente, advirtió que "no es la realidad de lo que marca una institución de los quilates de Colo Colo. El equipo más importante de , el más grande. Hoy veo que el equipo no está bien. En el campeonato chileno está bastante complicado. Asumió Gustavo Quinteros, lo conozco, tenemos una muy buena relación. Su capacidad será muy importante. Conoce el fútbol chileno, salió campeón con la Católica. Tiene trayectoria a nivel clubes y selecciones, pero lamentablemente a veces los técnicos dependemos de la conformación de los planteles y veo que el plantel de Colo Colo tiene algunos baches", cerró.

Cabe recordar que el Popular remató la primera fase del Campeonato Nacional 2020 en la penúltima ubicación de la tabla, con solo 11 unidades, dos puntos más que el colista Deportes La Serena. Esto, merced a solo 2 triunfos en 16 fechas, cinco empates y nueve derrotas. De hecho, su última victoria se registró en marzo, cuando logró vencer al Granate por 2-1 y ya acumula nueve partidos sin conocer de festejos.