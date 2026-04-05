Olmo: «Martin no merecía la expulsión... y el jugador del Atlético es la prueba»

El internacional español Dani Olmo, centrocampista del Barcelona, destacó la importancia de los tres puntos que el equipo sumó ante el Atlético de Madrid, al imponerse por 2-1 el pasado sábado en el estadio «Riazor», en la jornada 30 de La Liga, y consideró que la mentalidad mostrada por los jugadores fue clave para remontar el marcador y convertir el desvantaje en una victoria.

Olmo declaró a la prensa tras el partido: «No es la primera vez que remontamos. Mantuvimos la calma, impusimos nuestro ritmo y jugamos a nuestro estilo... Ellos se replegaron y nosotros conseguimos marcar».

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Y añadió sobre la clasificación de La Liga: «Nos hemos alejado más en el liderato (del Real Madrid), y la diferencia ahora es de 7 puntos, lo cual es importante... Dependemos de nosotros mismos, pero aún no está decidido... Ahora nos centramos en el partido del miércoles (frente al Atlético en la Champions), que será muy importante y totalmente diferente».

Sobre su estado físico y su uso táctico por parte del entrenador Hansi Flick, Olmo dijo: «Me sentí en buena forma y cómodo... Hansi me conoce bien y sabe dónde puedo rendir al máximo».

Sobre la jugada arbitral de su compañero Gerard Martín, a quien el árbitro mostró la tarjeta roja antes de retirarla tras consultar el VAR, dijo: «Hubo claramente contacto, pero no creo que fuera tan fuerte como para merecer una tarjeta roja... Al final, Almada (jugador del Atlético), tras unos 10 o 15 segundos, caminaba y no parecía sentir dolor, por lo que, en mi opinión, la decisión fue acertada».