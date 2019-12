Olimpia convocará a sus socios para contratar a Derlis González

El Decano prepara una campaña similar a la que armó para traer a Alejandro Silva y así completar el dinero que pide Dinamo Kiev.

Olimpia no baja los brazos para poder concretar el regreso de un jugador de selección, como Derlis González.

Miguel Brunotte, tesorero del club, reconoció que la tarea se torna difícil, porque el Dinamo de Kiev pide una cifra elevada por la venta del extremo.

"Se está negociando con el equipo ucraniano, es un monto importante. También estamos tratando de ver de dónde sacamos la plata. Va a depender mucho del apoyo de los socios", comentó Brunotte, a la AM730.

Según explicó el directivo del Franjeado, la única traba que existe es el Dinamo. “Esta semana va a ser clave, porque el jugador quiere, el club brasileño (Santos) está de acuerdo y solo falta lo del club ucraniano”, explicó.

El hombre de las saneadas finanzas de la entidad de Para Uno también expresó que la ayuda de los socios es importante, pero por ahora no alcanza. "Está complicado. Sí hemos tenido una excelente reacción de parte de los socios, pero a la fecha está complicado. La idea es no descompensarnos en lo financiero, no volver a tener problemas. Estamos muy orgullosos de que hace más de dos años estamos con los sueldos al día", resaltó.

Olimpia prepara una campaña similar a la que llevó adelante meses atrás para el regreso del uruguayo Alejandro Silva, que consiste en pedir a sus hinchas que se asocien al club para juntar el dinero que implica el fichaje de una figura importante como Derlis González.